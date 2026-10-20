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巴斯夫擬擴建觀音廠 新增先進製程半導體材料產能

中央社／ 台北20日電

巴斯夫今天與經濟部簽署投資意向書（LOI），展現長期支持台灣半導體產業生態系發展的承諾。巴斯夫電子材料事業處將擴建桃園觀音廠，新增支援2奈米以下先進製程的半導體材料產能，同時提升品質分析能力，擴大創新中心規模。

巴斯夫透過新聞稿指出，此項投資為支援全球市場對先進半導體製造技術日益成長的需求，包括2奈米以下先進製程，同時強化供應鏈韌性並更貼近客戶。

巴斯夫全球營運總裁葛畢萊（Gops Pillay）表示，台灣是全球半導體創新與製造的重要樞紐，擁有領先的先進製程技術及高度整合的產業生態系。巴斯夫於2025年將全球電子材料事業處營運的策略基地設於台灣，不僅彰顯台灣在全球半導體生態系中的策略重要性，也展現對台灣市場長期成長潛力的信心。

巴斯夫說明，隨著半導體產業邁向2奈米以下先進製程，市場對於先進高純度特用化學品配方的需求持續提升。透過桃園觀音廠的擴建，巴斯夫將強化創新中心，並擴大支援先進半導體技術的技術與分析能力，以滿足AI時代的發展需求。

巴斯夫認為，此項投資將深化與產業重要夥伴的合作，共同開發次世代材料解決方案，同時進一步鞏固台灣為全球半導體創新中心的地位。

巴斯夫強調，此次投資也將進一步強化在地製造、品質及技術服務能力，為客戶提供更穩定可靠的先進半導體材料供應，更快速的技術支援及更緊密的合作關係；同時可提升供應鏈韌性，進一步鞏固巴斯夫作為半導體產業的長期合作夥伴角色。

巴斯夫全球電子材料事業處資深副總裁暨台灣巴斯夫公司董事長黎博曼（Jens Liebermann）表示，此次簽署投資意向書，是巴斯夫對半導體產業長期承諾的另一重要里程碑。

他指出，隨著半導體技術持續演進，材料創新也必須因應客戶不斷變化的需求。透過強化在地製造、創新及技術服務能力，持續深化與客戶的合作，加速開發次世代技術所需的材料解決方案，進一步強化供應鏈韌性。

巴斯夫 先進製程 半導體

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