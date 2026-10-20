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凌航第3季獲利首破10億 看好第4季記憶體價格續漲

中央社／ 新竹20日電

記憶體模組廠凌航第3季獲利首度突破新台幣10億元關卡，達到10.25億元，季增6.18%，每股純益9.14元。凌航表示，記憶體持續供不應求，第4季產品價格將延續上漲趨勢。

受客戶於4月集中出貨，拉高整體第2季營收基期影響，凌航第3季營收56.38億元，較第2季高峰減少約22.8%。

隨著產品組合進一步優化，工控產品比重提升，凌航第3季毛利率攀升至24.43%，較第2季上揚6.4個百分點，稅後淨利達到10.25億元，季增6.18%，每股純益9.14元。

凌航累計前3季營收169億元，年增228.61%，稅後淨利28.47億元，每股純益30.01元。

展望未來，凌航表示，記憶體市場持續供不應求，第4季產品價格可望延續漲價趨勢，公司將積極拓展高毛利的產品市場，盼第4季毛利率可望更上層樓。

記憶體 價格 記憶體模組 營收

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