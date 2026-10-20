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輝達在台首開政府事務總監職缺 深化政策溝通拚新總部布局

中央社／ 台北20日電
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）積極擴大在台布局，近期首度在台灣開出負責與政府部門溝通的「政府事務總監」（Director, Government Affairs）職缺，引發業界關注。美聯社
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）積極擴大在台布局，近期首度在台灣開出負責與政府部門溝通的「政府事務總監」（Director, Government Affairs）職缺，引發業界關注。美聯社

人工智慧（AI）晶片大廠輝達NVIDIA）積極擴大在台布局，近期首度在台灣開出負責與政府部門溝通的「政府事務總監」（Director, Government Affairs）職缺，引發業界關注。據了解，隨著輝達在台投資規模擴大，設立在地專責窗口將有助於強化與政府政策對接及溝通效率。

根據輝達官方招募網站說明，此職位工作地點位在台北，未來將直接向全球政策主管報告，主要任務為領導並執行輝達在台灣的政府關係策略，推進政策目標。

「政府事務總監」職責內容涵蓋多個面向，包括與政府部會、智庫、產學研機構及產業生態圈夥伴建立深厚網絡，同時須跨部門與內部法務、業務、行銷、工程及公關團隊密切協作。此外，這項職位需密切追蹤台灣在AI法規、政策監管的最新動態並為管理層彙整分析，同時關注各大產業公協會與智庫的產出。

在資格門檻方面，輝達要求應徵者須具備政治學、國際關係、公共政策或相關領域學士學位，並擁有15年以上在台灣從事政府事務、公共政策或相關領域的工作經驗，以及5年以上團隊領導資歷。同時，應徵者必須深入了解台灣法規審議流程、整體政經局勢與文化常規，並具備AI、半導體製造、數位經濟或科技政策等領域的專業背景與良好溝通協調能力，且精通中英文溝通能力。

據了解，輝達在台灣興建新總部的計畫定案後，與政府各部門的往來及互動日益密切，各項行政流程與政策協調無法事事皆由美國總部人員專程來台處理。因此，比照Google等近年深耕台灣的外商作法，在台設立專門負責政府事務的職位具備高度必要性，能大幅提升與在地政府的溝通效率與應變彈性。

輝達已拍板落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權基地興建台灣新總部，全案預計於2026年底前正式動工，並規劃於2030年完工啟用，未來將成為輝達在亞洲推動次世代AI研發與生態系鏈結的核心樞紐。

輝達 總部 總監 NVIDIA 布局

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