佳世達集團串聯旗下明泰、其陽 打造可擴充AI整櫃級解決方案

佳世達（2352）集團搶攻AI資料中心整櫃商機，加速布局機櫃級（Rack- Scale）AI解決方案。透過高度自主設計製造與跨領域整合實力，串聯旗下明泰（3380）、其陽（3564）、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施，持續深化集團四大AI業務範疇之一「AI基礎設施」布局。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，「在2026 OCP全球高峰會，佳世達集團已完成Rack-Scale實機整合展示，將64埠1.6T高速交換、DC-MHS模組化AI Server、雙相直接液冷（2P DLC）與80kW至3MW冷卻液分配單元（CDU）等關鍵能力。展現AI基礎設施整合實力！」

在高速傳輸，佳世達集團布局64埠1.6T OSFP交換平台，採用Broadcom Tomahawk 6交換晶片，單晶片交換容量達102.4Tbps，可支援AI資料中心垂直擴展（Scale-up）、跨機櫃的水平擴展（Scale-out）所需的高頻寬、低延遲資料傳輸。平台並結合ORv3機櫃相容設計、液冷與智慧監控能力，讓1.6T不只是單埠速度提升，而能真正成為大型GPU叢集擴充的網路基礎。

在模組化運算，佳世達集團以OCP DC-MHS模組化架構打造新一代AI Server平台，支援AMD EPYC™ 9006系列伺服器處理器與PCIe Gen 6連接能力，涵蓋AI、高效能運算與資料密集型工作負載。模組化設計可提升運算、儲存、管理與散熱配置彈性，並有利於Rack-Scale環境的維護、升級與後續擴充。

在先進液冷，佳世達集團同時布局雙相直接液冷（2P DLC）與CDU。2P DLC透過冷卻液相變帶走高功率晶片熱能，可支援百千瓦級以上高密度機櫃；CDU產品則涵蓋80kW至3MW，將散熱能力由晶片與伺服器延伸到機櫃與資料中心冷卻迴路，回應AI運算功率密度持續攀升所帶來的熱管理需求。