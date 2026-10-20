集邦：零組件成本壓力與需求衰退交織 10月面板價格全面持平

集邦科技（TrendForce）20日發布最新10月下旬面板價格預測報告，受進入第4季上游零組件成本上漲壓力遽增，以及終端採購需求衰退雙重影響，預估10月電視（TV）、顯示器（MNT）與筆記型電腦（NB）三大應用面板價格將呈現全面持平態勢。

TrendForce 研究副總范博毓指出，進入第4季後，面板廠在上游零組件成本上漲的壓力遽增，已對 TV 面板獲利帶來些許衝擊。面板廠試圖透過產能調控並宣告即將漲價，以營造面板價格上漲的氛圍。然而就需求面而言，第4季主要電視品牌的採購需求預估相較第3季將衰退5%左右，品牌短期內仍難以接受面板價格全面上漲，並可能透過採購量的調節試探面板廠底線。綜合第4季供需狀況，預估10月TV面板價格將呈現全面持平。

在監視器（MNT）面板方面，第4季預估需求將持續減弱，整體市場表現偏弱。由於面板廠同樣面臨零組件成本上升壓力而難有讓步空間，品牌客戶亦能理解此一狀況，買賣雙方對於價格維持持平具備基本共識。范博毓補充，TV 面板未來是否有機會漲價成功，將成為MNT面板價格能否跟進上漲的關鍵影響因素，也是市場關注焦點，預估 10 月份 MNT 面板價格將維持持平。

筆記型電腦（NB）面板需求在第4季大幅下滑，前六大主要品牌客戶的採購需求預估可能季減接近30%，顯示面板廠第4季整體出貨動能嚴重萎縮。面板廠在零組件成本壓力顯著增加下缺乏讓步空間，加上需求疲弱之際主動降價亦無法爭取更多訂單，使買賣雙方對維持價格穩定達成共識。預估10月NB 面板價格走勢將持續全面持平。