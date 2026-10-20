凌羣推動AI實體應用 打造AI勞動力

凌羣電腦（2453）指出，生成式AI浪潮席捲全球，各國積極布局主權AI (Sovereign AI)，希望以自主技術、資料與運算能力，打造符合在地需求的AI環境。首先推出智慧電腦人Syscom Cubi解決方案並落實在企業場景應用，緊接著攜手英業達（2356）打造NVIDIA IGX Safety機器人的守護方案，大舉布局AI應用。

凌羣深耕資訊服務逾五十年，長期投入生成式AI平台、多代理人(Multi-Agent)及企業知識管理技術，率先推出智慧電腦人Syscom Cubi解決方案並落實在企業場景應用，亦攜手英業達打造NVIDIA IGX Safety機器人的守護方案，結合台灣的軟體研發能量與本土硬體供應鏈，為進軍國際市場提供穩固基礎。凌羣電腦表示，未來將持續與台日產業夥伴合作，推動智慧電腦人在企業應用的安全落地與價值實現，協助台灣企業在全球AI競局中掌握新一代競爭力。

凌羣資通技術處處長陳至善在記者會中，以「AI勞動力崛起：凌羣定義人機協作的下一個十年」為題，表示 Cubi是企業AI Agent的人形入口，前端由親和力的虛擬人偶負責自然互動，後端串接企業知識庫與ERP、CRM等系統，能從理解、規劃到執行完整交付任務。例如業務人員只要說「明天要拜訪ABC客戶，幫我準備一下」，Cubi便會自動查詢客戶資料、整理重點並生成簡報，真正從「會對話」進化到「會做事」。

此外，同一個Syscom Cubi平台亦可依不同部門需求，扮演客服Agent、業務助理、HR助理、IT服務助理、健康教練及管理決策助理等角色，使每個部門都能擁有自己的「AI數位員工」。