美光10/22與台中廠工會調解 桃園廠工會罷工聲援

美光（Micron）與台中的台灣美光記憶體工會預計10月22日舉行第2次調解會議，已取得罷工權的台灣美光晶圓工會（桃園工會）決定當天進行聲援式罷工，以實際行動支持台中廠工會，並呼籲美光公司提出具體分潤制方案。

美光與台中廠工會於9月18日舉行首次調解會議，雙方代表就整體獎酬與獎金制度架構、禁搭便車及禁止秋後算帳等議題進行討論，美光會後與工會發布聯合聲明，表示雙方同意於10月22日舉行第2次調解會議，並承諾不會秋後算帳。

隨著美光與台中廠工會第2次調解會議日期逼近，已取得罷工權的桃園廠工會決定於10月22日進行聲援式罷工行動，計劃罷工1天，以實際的行動支持台中廠工會，並呼籲美光公司提出具體分潤制方案。

美光今天表示，尊重團隊成員依法享有的權利，也尊重相關法定程序。將持續傾聽團隊成員的意見，並秉持誠意保持溝通的開放態度，同時致力於與桃園及台中工會進行具建設性且有助於推進溝通的討論，共同尋求各方都能接受的解決方案。