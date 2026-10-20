凌羣參加2026 AIoT展 宣布攜手日本CIJ簽署智慧電腦人戰略合作

凌羣電腦於「2026台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」盛大參展，以「Edge Intelligence Now 全面啟動」為主軸，展示最新Edge AI與多元賦能之完整生態系。20日與日本合作夥伴株式会社CIJ聯合舉辦「智慧電腦人戰略合作簽約記者會」，正式宣布日本CIJ將引進凌羣「智慧電腦人（Syscom Cubi）」技術，同時簽署戰略合作協議，攜手推動數位員工與企業AI應用，將台灣自主AI技術與成功經驗拓展至日本及亞洲市場。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，AI正從「會對話」快速進化為「會做事」的企業營運新戰力，角色已經徹底改寫：「AI的下一步，不只是會對話，而是真正會做事。智慧電腦人能理解需求、規劃步驟、調用企業系統並交付成果，是企業AI落地最直覺的入口。這次與日本夥伴CIJ再度攜手，不僅證明台灣自主AI的研發技術已具備國際競爭力，也期待透過雙方深化技術交流，激盪出更多企業AI應用的可能。」他強調，此次簽約呼應全球主權AI的發展趨勢，是「台灣研發、台日製造、國際輸出」的重要里程碑。

有鑒於日本企業正面臨人力短缺與數位轉型的雙重課題，株式会社CIJ代表取締役社長坂元昭彦表示：「凌羣的『智慧電腦人Syscom Cubi』兼具成熟技術與實際落地經驗，CIJ期待透過這次合作，為日本AI應用市場帶來更多的啟發。」