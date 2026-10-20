快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

凌羣參加2026 AIoT展 宣布攜手日本CIJ簽署智慧電腦人戰略合作

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
凌羣攜手日本CIJ簽署智慧電腦人戰略合作協議，將台灣自主AI技術與行銷經驗拓展至日本及亞洲市場。由凌羣電腦劉瑞隆總經理(右二)及日本株式会社CIJ代表取締役社長坂元昭彦(左二)共同主持，產發署童明慧主任秘書（左一）及英業達林威志處長（右一）共同見證。記者秦鈺翔／攝影
凌羣攜手日本CIJ簽署智慧電腦人戰略合作協議，將台灣自主AI技術與行銷經驗拓展至日本及亞洲市場。由凌羣電腦劉瑞隆總經理(右二)及日本株式会社CIJ代表取締役社長坂元昭彦(左二)共同主持，產發署童明慧主任秘書（左一）及英業達林威志處長（右一）共同見證。記者秦鈺翔／攝影

凌羣電腦於「2026台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」盛大參展，以「Edge Intelligence Now 全面啟動」為主軸，展示最新Edge AI與多元賦能之完整生態系。20日與日本合作夥伴株式会社CIJ聯合舉辦「智慧電腦人戰略合作簽約記者會」，正式宣布日本CIJ將引進凌羣「智慧電腦人（Syscom Cubi）」技術，同時簽署戰略合作協議，攜手推動數位員工與企業AI應用，將台灣自主AI技術與成功經驗拓展至日本及亞洲市場。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，AI正從「會對話」快速進化為「會做事」的企業營運新戰力，角色已經徹底改寫：「AI的下一步，不只是會對話，而是真正會做事。智慧電腦人能理解需求、規劃步驟、調用企業系統並交付成果，是企業AI落地最直覺的入口。這次與日本夥伴CIJ再度攜手，不僅證明台灣自主AI的研發技術已具備國際競爭力，也期待透過雙方深化技術交流，激盪出更多企業AI應用的可能。」他強調，此次簽約呼應全球主權AI的發展趨勢，是「台灣研發、台日製造、國際輸出」的重要里程碑。

有鑒於日本企業正面臨人力短缺與數位轉型的雙重課題，株式会社CIJ代表取締役社長坂元昭彦表示：「凌羣的『智慧電腦人Syscom Cubi』兼具成熟技術與實際落地經驗，CIJ期待透過這次合作，為日本AI應用市場帶來更多的啟發。」

日本 Edge

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎TPCA Show展AI世代高階PCB實力 董座看旺明年業績

數產署率13家資訊服務業者赴日 拓展市場合作機會

TPCA 理事長：台灣電路板產業推成AI 硬體規格共同定義者與關鍵夥伴

IFA執行長訪台 喊話台廠加入IFA 2027

相關新聞

創見束家大手筆！砸10億買下宜蘭「阿拉伯皇宮」 傳奇招待所迎新主人

記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族出手布局不動產，據傳買下宜蘭頭城知名地標「阿拉伯皇宮」榮梓博物館。這座由「台灣阿拉伯王」林昭文斥資打造的私人招待所，過去曾開價33億元求售，歷經八年尋找買家，近期傳出以約10億元易主，買方為創見束家相關企業萬情投資，讓這樁備受矚目的豪宅交易終於有了新進展。

凌羣推動AI實體應用 打造AI勞動力

凌羣電腦（2453）指出，生成式AI浪潮席捲全球，各國積極布局主權AI (Sovereign AI)，希望以自主技術、資料與運算能力，打造符合在地需求的AI環境。首先推出智慧電腦人Syscom Cubi解決方案並落實在企業場景應用，緊接著攜手英業達（2356）打造NVIDIA IGX Safety機器人的守護方案，大舉布局AI應用。

凌羣參加2026 AIoT展 宣布攜手日本CIJ簽署智慧電腦人戰略合作

凌羣電腦於「2026台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」盛大參展，以「Edge Intelligence Now 全面啟動」為主軸，展示最新Edge AI與多元賦能之完整生態系。20日與日本合作夥伴株式会社CIJ聯合舉辦「智慧電腦人戰略合作簽約記者會」，正式宣布日本CIJ將引進凌羣「智慧電腦人（Syscom Cubi）」技術，同時簽署戰略合作協議，攜手推動數位員工與企業AI應用，將台灣自主AI技術與成功經驗拓展至日本及亞洲市場。

佳世達打造可擴充AI整櫃級解決方案 2026 OCP峰會秀集團實力

佳世達（2352）搶攻AI資料中心整櫃商機，加速布局機櫃級（Rack- Scale）AI解決方案。透過高度自主設計製造與跨領域整合實力，串聯旗下明泰（3380）科技、其陽（3564）科技、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施，持續深化集團四大AI業務範疇之一「AI基礎設施」布局。

蕭美琴：台半導體、PCB具國際競爭優勢 盼掌握AI發展契機

副總統蕭美琴20日出席「第27屆台灣電路板產業國際展覽會」開幕典禮。她表示，台灣在半導體及PCB兩大產業具備國際競爭優勢，掌握了AI發展契機。盼透過技術互補及跨域整合，充分發揮台灣高科技產業的整體實力，持續擴大台灣在全球高階製造版圖的領先優勢。

PCB 產值拚首破兆元 TPCA Show 規模創高、聚焦 AI 與先進封裝

台灣電路板產業今年產值可望首度突破兆元，年度盛會TPCA Show 2026 20日在台北南港展覽館一館登場，集結逾680家國際品牌、1,840個攤位，規模創歷史新高。台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘表示，AI正改寫電子產業鏈規則，台灣PCB業已不只是製造者，更是AI硬體規格的共同定義者與關鍵夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。