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佳世達打造可擴充AI整櫃級解決方案 2026 OCP峰會秀集團實力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達透過高度自主設計製造與跨領域整合實力，串聯旗下明泰科技、其陽科技、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施。佳世達／提供
佳世達透過高度自主設計製造與跨領域整合實力，串聯旗下明泰科技、其陽科技、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施。佳世達／提供

佳世達（2352）搶攻AI資料中心整櫃商機，加速布局機櫃級（Rack- Scale）AI解決方案。透過高度自主設計製造與跨領域整合實力，串聯旗下明泰（3380）科技、其陽（3564）科技、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施，持續深化集團四大AI業務範疇之一「AI基礎設施」布局。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，在2026 OCP全球高峰會，佳世達集團已完成Rack-Scale實機整合展示，將64埠1.6T高速交換、DC-MHS模組化AI Server、雙相直接液冷（2P DLC）與80kW至3MW冷卻液分配單元(CDU)等關鍵能力。展現AI基礎設施整合實力。

在高速傳輸，佳世達集團布局64埠1.6T OSFP交換平台，採用Broadcom Tomahawk 6交換晶片，單晶片交換容量達102.4Tbps，可支援AI資料中心垂直擴展（Scale-up）、跨機櫃的水平擴展（Scale-out）所需的高頻寬、低延遲資料傳輸。平台並結合ORv3機櫃相容設計、液冷與智慧監控能力，讓1.6T不只是單埠速度提升，而能真正成為大型GPU叢集擴充的網路基礎。

在模組化運算，佳世達集團以OCP DC-MHS模組化架構打造新一代AI Server平台，支援AMD EPYC 9006系列伺服器處理器與PCIe Gen 6連接能力，涵蓋AI、高效能運算與資料密集型工作負載。模組化設計可提升運算、儲存、管理與散熱配置彈性，並有利於Rack-Scale環境的維護、升級與後續擴充。

在先進液冷，佳世達集團同時布局雙相直接液冷（2P DLC）與CDU。2P DLC透過冷卻液相變帶走高功率晶片熱能，可支援百千瓦級以上高密度機櫃；CDU產品則涵蓋80kW至3MW，將散熱能力由晶片與伺服器延伸到機櫃與資料中心冷卻迴路，回應AI運算功率密度持續攀升所帶來的熱管理需求。

佳世達集團的差異化，不在單一產品規格，而在於集團內同時具備運算、網路、液冷與機櫃整合的關鍵能力。多項技術可由集團成員共同完成設計、製造、互通驗證與系統整合，讓AI 伺服器、網通模組與散熱模組不再各自最佳化，而是以整櫃為單位共同設計，縮短跨平台整合流程，進一步提升系統相容性、客製彈性與導入效率。

佳世達 明泰 峰會

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