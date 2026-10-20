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臻鼎TPCA Show展現AI世代高階PCB技術實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎在TPCA展示應用於 AI 伺服器 GPU/ASIC、CPU 及網路交換器的高階印刷電路板，以及涵蓋 800G、1.6T 與 XPO、NPO 等新世代高速光通訊應用的相關產品。記者簡永祥／攝影
臻鼎在TPCA展示應用於 AI 伺服器 GPU/ASIC、CPU 及網路交換器的高階印刷電路板，以及涵蓋 800G、1.6T 與 XPO、NPO 等新世代高速光通訊應用的相關產品。記者簡永祥／攝影

印刷電路板PCB臻鼎（4958）於 10 月 20日至 22 日參加在台北南港展覽館一館舉行的 TPCA Show 2026 台灣電路板產業國際展覽會，今年以「One ZDT, Next AI」為主題，全面展示集團在 AI 伺服器、高速光通訊、AI 終端設備及前瞻研發等領域的最新技術布局與研發成果，展現從 AI基礎建設到智慧終端的全方位 PCB 解決方案。

臻鼎總經理簡禎富也將於明（21） 日參與「AI 賦能・全球布局趨勢論壇」，與產業專家共同探討 AI 時代的技術創新、全球量產及供應鏈韌性。

呼應本屆 TPCA Show「AI 高效能革命．從運算核心到智慧應用」的展覽主題，臻鼎此次展出聚焦 AI 基礎建設、AI 終端應用及前瞻研發三大領域。在 AI 基礎建設方面，展示應用於 AI 伺服器 GPU/ASIC、CPU 及網路交換器的高階 PCB，以及涵蓋 800G、1.6T 與 XPO、NPO 等新世代高速光通訊應用的相關產品；在 AI 終端應用方面，則涵蓋 AI 眼鏡、折疊手機、AI PC、低軌衛星、機器人及先進駕駛輔助系統（ADAS）等多元應用，展現集團從雲端運算、通訊網路到智慧終端的完整產品布局。

現場介紹前瞻研發中心在訊號與電源完整性、熱管理、材料特性分析、精密量測及AI 模型等領域的研發能力，展現臻鼎持續推動高階 PCB 技術升級的深厚基礎。

臻鼎表示，隨著 AI 運算效能與系統架構持續升級，從 AI 伺服器到高速光通訊及智慧終端，對PCB 的傳輸速度、互連密度、材料性能及系統整合能力均提出更高要求。PCB 已從傳統電子元件的連接媒介，逐步成為影響系統效能、訊號完整性及能

源效率的關鍵要素。集團透過 One ZDT 整合軟板、高密度連接板、高多層板、IC 載板等完整產品技術，並結合跨領域研發與製造資源，掌握 AI 產業從雲、管到端的技術升級機會。

面對 AI 驅動的高階 PCB 產業變革，臻鼎指出，未來產業競爭的關鍵不僅在於技術突破，更在於能否整合材料、設備、製程與數位技術，將創新成果轉化為兼具品質、良率與交付能力的規模化量產。集團持續深化智慧製造與數位轉型，並攜手關鍵材料、設備及學研夥伴推動協同研發，強化全球製造能力與供應鏈韌性。

臻鼎表示，「One ZDT, Next AI」不僅是本次參展主題，更代表集團以完整產品組合、前瞻技術研發、智慧製造及全球布局，迎接下一世代 AI 產業發展的長期策略。未來將持續深化高階 PCB 技術及產業鏈合作，將技術創新轉化為穩定量產與全球交付能力，積極掌握 AI 基礎建設與智慧終端應用帶動的新一輪成長機會。

因應新世代高速光通訊應用，臻鼎已完成1.6T CPO相關產品開發，迎接矽光傳輸新商機。記者簡永祥／攝影
因應新世代高速光通訊應用，臻鼎已完成1.6T CPO相關產品開發，迎接矽光傳輸新商機。記者簡永祥／攝影

臻鼎參加TPCA 展，展示AI 世代高階印刷電路板技術實力。記者簡永祥／攝影
臻鼎參加TPCA 展，展示AI 世代高階印刷電路板技術實力。記者簡永祥／攝影

臻鼎 PCB 印刷電路板

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