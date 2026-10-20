蕭美琴：台半導體、PCB具國際競爭優勢 盼掌握AI發展契機

副總統蕭美琴20日出席「第27屆台灣電路板產業國際展覽會」開幕典禮。她表示，台灣在半導體及PCB兩大產業具備國際競爭優勢，掌握了AI發展契機。盼透過技術互補及跨域整合，充分發揮台灣高科技產業的整體實力，持續擴大台灣在全球高階製造版圖的領先優勢。

經濟部次長江文若、台灣電路板協會理事長張元銘等皆出席活動。

蕭美琴致詞表示，台灣不僅擁有全球最完整的PCB供應鏈，PCB產業更是具備兆元產值實力的指標性產業。過去數十年來，因為產業界的打拚、堅持及不斷創新，讓台灣在國際供應鏈中建立起不可取代的戰略樞紐地位，為全球科技發展做出卓越貢獻。

蕭美琴提到，隨著AI帶動全球科技變革，從半導體、先進封裝、資料中心到高效能運算，每項科技的突破都需要PCB產業提供可靠的技術支撐。

她指出，台灣在半導體及PCB兩大產業均具備國際競爭優勢，兩大產業的緊密合作，不僅是台灣掌握AI發展契機的關鍵，更是推動五大信賴產業發展的重要基礎。

她期盼透過技術互補及跨領域整合，充分發揮台灣高科技產業的整體實力，攜手掌握這波AI發展新契機，持續擴大台灣在全球高階製造版圖的領先優勢。

蕭美琴表示，這次展覽主題是「Energy-Efficient AI」，點出產業未來的趨勢，也高度契合執政團隊當前推動的「智慧國家2.0」與「AI新十大建設」目標。追求強大算力的背後，能源是世界各國都在面對的挑戰，這是產業界的壓力，也是全球必須克服的瓶頸。

蕭美琴強調，政府正積極應對這些挑戰，透過擴大興建發電設施、全面強化電網韌性，並大力與民間共同推動節能、儲能措施及高效能科技的導入，提供穩定的能源、充足的水資源，培育更多跨領域專業人才，建構穩定、透明、可預測的產業環境。

此次大會所推動的「Energy-Efficient AI」，正是因應相關挑戰的解方與配套之一。

她說，政府不只要引導資金投入最尖端的技術研發，目前也正推動《中小微企業轉型升級發展條例》修法，期盼透過具體的政策支持，協助中小微企業導入AI應用，帶動PCB產業鏈整體升級，讓產業不只走得快，更要大家一起走得穩、走得遠。

她表示，站在產業從供應鏈邁向生態系的關鍵時刻，政府將持續做產業界最佳的夥伴與後盾，與民間企業攜手合作，共同解決各項挑戰，打造更強大、整合且更具韌性的產業，台灣也將持續成為國際產業夥伴最可靠、最值得信賴的合作夥伴。