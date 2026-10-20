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創見束家大手筆！砸10億買下宜蘭「阿拉伯皇宮」 傳奇招待所迎新主人

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族出手布局不動產，據傳買下宜蘭頭城知名地標「阿拉伯皇宮」榮梓博物館。記者戴永華／攝影
記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族出手布局不動產，據傳買下宜蘭頭城知名地標「阿拉伯皇宮」榮梓博物館。記者戴永華／攝影

記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族出手布局不動產，據傳買下宜蘭頭城知名地標「阿拉伯皇宮」榮梓博物館。這座由「台灣阿拉伯王」林昭文斥資打造的私人招待所，過去曾開價33億元求售，歷經八年尋找買家，近期傳出以約10億元易主，買方為創見束家相關企業萬情投資，讓這樁備受矚目的豪宅交易終於有了新進展。

據最新土地登記資料顯示，榮梓博物館土地已完成移轉登記，買方為萬情投資股份有限公司，負責人束崇裕，為創見資訊創辦人束崇萬的家族成員。值得注意的是，萬情投資也是創見主要股東，依創見官網揭露的股權資料，萬情持有創見約7,478萬股、持股比率17.4%，為最大股東。

市場傳出，此次交易總價約10億元，相較2018年最初開價33億元，價差高達23億元。該物件2024年曾降至18億元求售，仍未順利成交，如今終於由科技業家族接手。不過，目前實價登錄尚未揭露，實際成交金額仍有待確認。

榮梓博物館位於宜蘭頭城外澳濱海公路旁，坐擁龜山島第一排海景，土地面積約2,400坪、建物面積約1,375坪，是當地極具代表性的私人建築。

這座被稱為「宜蘭白宮」的豪華莊園，由已故友愛百貨創辦人之一林昭文興建。林昭文早年赴沙烏地阿拉伯經商，靠餐飲事業累積財富，因而有「台灣阿拉伯王」稱號，返台後投入百貨與不動產事業，並在頭城打造這座結合私人招待與藝術收藏的宮殿。

整座建築融合阿拉伯與中式園林風格，五座白色穹頂構成宮殿主體，園區內另設有以林昭文愛妻命名的「桂蓮園」，並收藏大量藝術品與古董。過去包括前總統李登輝、諾貝爾獎得主李遠哲、台塑集團創辦人王永慶及星雲法師等各界人士，均曾到訪。

林昭文過世後，這座昔日政商名流聚會的私人招待所逐漸淡出社交場合，長年未對外開放，僅由人員定期維護，隨後由家族對外求售。

如今隨著創見束氏家族相關投資公司接手，這座擁有龜山島海景、兼具特殊建築風格與歷史故事的私人莊園，未來是否延續招待所用途，或另有資產活化規劃，也成為外界關注焦點。

宜蘭 阿拉伯 創見

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