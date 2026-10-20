PCB 產值拚首破兆元 TPCA Show 規模創高、聚焦 AI 與先進封裝

台灣電路板產業今年產值可望首度突破兆元，年度盛會TPCA Show 2026 20日在台北南港展覽館一館登場，集結逾680家國際品牌、1,840個攤位，規模創歷史新高。台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘表示，AI正改寫電子產業鏈規則，台灣PCB業已不只是製造者，更是AI硬體規格的共同定義者與關鍵夥伴。

張元銘指出，今年上半年台灣PCB海內外產值達5,247億元，年增23.9%；預估全年達1兆1,365億元，年增24.2%。面對AI帶來的發展機會，產業界將持續擴大投資，讓高階製造與研發根留台灣，並從供應鏈走向生態系。

副總統蕭美琴出席開幕典禮表示，從半導體先進封裝、資料中心到高效能運算，每項科技突破都需要PCB技術支撐。台灣半導體與PCB產業均具國際領先優勢，兩者緊密合作，不僅是掌握AI商機的關鍵，也是推動五大信賴產業的重要基礎。

第27屆TPCA Show以「Energy-Efficient AI: From Computing to Systems and Applications」為主軸，八大展區涵蓋載板、高階電路板、材料、製程與檢測設備、智慧製造及綠色科技，並增設先進封裝主題專區，預計三天吸引逾7萬名全球專業買主到場。

欣興（3037）電子董事長簡山傑今日以「異質整合時代下的台灣PCB產業：從供應鏈走向生態系」發表主題演講。21日領袖高峰會則邀集群聯、欣興、志聖及研調機構Prismark，探討AI需求帶來的產業機會與挑戰，另有全球布局、淨零永續及玻璃通孔（TGV）等論壇。

同步舉行的IMPACT-IAAC 2026研討會已於19日開幕，今年安排近350篇技術發表，報名人數突破1,500人。議題聚焦AI、異質整合、玻璃基板與先進封裝，探討封裝、載板及PCB如何突破功耗、頻寬與可靠度限制，推進AI從晶片到系統的整合。