是方中科虎尾AI資料中心今舉行動土典禮 2028年下半年正式營運

中華電信旗下是方電訊今（20）日舉行中科虎尾AI（人工智慧）資料中心動土典禮，是方董事長邵泓嘉表示，本案總投資金額約33億元，預計2028年下半年正式營運，為台灣建構更加完善且具彈性的AI西部算力走廊。

邵泓嘉指出，截至今年第二季為止，母公司中華電信與是方提供的資料中心整體容量，在台灣整體資料中心（IDC）市占率已經達到78%。是方虎尾AI資料中心基地面積總計1.56公頃，總樓板面積約6500坪，為地上4層建築，並參照國際Tier 4最高等級標準所建置。未來，虎尾AI資料中心將與是方現有的頂級資料中心深度串聯，互為備援並串聯成為台灣西部AI算力走廊，全面滿足企業異地備援與高效算力調度，極大化台灣北中南IDC的整體營運優勢。

是方已於2021年啟動東協10國合作計劃，與各國當地電信龍頭企業共同建構東亞最大的IDC策略聯盟，更與日本北海道石狩綠能資料中心完成結盟，正式展開「跨國AIDC戰略布局」；今年9月底也結盟Google Cloud，深度整合國際海纜網路資源，導入「多元跨國海纜服務」，全面強化台灣對外的數位韌性與網通韌性。

中華電信總經理林榮賜指出，近年來，中華電信持續推動AI長期發展策略，致力深化「連結、算力與AI」三大核心優勢，是方電訊在AI浪潮下的蓬勃發展，成功帶動了國際客戶對於AI基礎建設、海纜等國際網路及AIDC數據中心服務的強烈需求，此次投資33億元興建虎尾AI資料中心，不僅足以因應是方中、長期的業務發展需求，更將為集團迎來新一波的營收與獲利高峰。

是方總經理劉耀元表示，虎尾AI資料中心總投資金額33億元，大部分是由是方自有資金投資，另外則是與台灣金控借貸，預計2028年下半年啟用，最快是2031年就會獲利，希望啟用時就有8-9成預約率。

是方表示，這座具備國際級算力基座的資料中心落腳中南部，將運算能量直接轉化為台灣中南部的實質經濟動能與數位營收，為台灣奠定自主且強韌的AI經濟基礎。

展望未來，是方將持續以「AI賦能、智慧綠能、數位韌性」為發展核心，結合旗下資料中心群、三環網路與跨國海纜資源，迎來新一波營收與獲利高峰；同時，全面帶動中南部數位產業聚落發展，加速台灣各行各業數位轉型，穩步邁向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的願景。