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中鼎進駐2026台北國際電子展 提供高科智慧園區一條龍服務

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總管理處李定壯執行長（左三）於開幕式合影。圖 ／中鼎提供
中鼎集團總管理處李定壯執行長（左三）於開幕式合影。圖 ／中鼎提供

中鼎集團，今（20）日參展「2026 台北國際電子產業科技展 & 台灣國際人工智慧暨物聯網展」，進駐專為台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）會員打造的「智慧園區主題館」，展示中鼎於半導體、AI伺服器及資料中心等領域的智慧化一條龍工程實力與實績。

中鼎為TEEMA推動「海外台商科學園區（Taiwan Technology Park）」開發計畫的關鍵成員與全球總顧問，憑藉超過40年的全球EPC統包經驗與跨領域技術，加上遍布全球10多國近50個據點的全球營運網絡，可全面對接台灣科技業的海外擴廠需求。面對高科技產業海外建廠趨勢，已逐漸從單一廠房擴展至整體產業聚落與基礎設施的規劃，中鼎具備領先業界的完善能力，可從場址評估、園區總體規劃，到電力、供水（半導體再生水廠）、高科廢液回收再利用等基礎設施，提供一條龍整合服務。

中鼎的高科技建廠服務，智慧化技術貫穿了高科技廠房、無塵室、精密研發設施到巨型資料中心（Data Center）的每一環節。中鼎將AI 與數位雙生（Digital Twin）技術貫穿工程設計與建造全流程，透過數位模擬與智慧分析優化廠區配置與能源管理（Mr. Energy）；並結合綠建築（LEED/EEWH）、廢溶劑回收（W-IPA）與太陽能電廠經驗，打造兼顧營運效率與環境永續的高科技廠房。

這套結合數位科技與綠色工程的建廠實力，直接反映在中鼎的高科技業務擴展上。截至2026年9月底，中鼎年度新簽約額中，高科技工程占比已大幅攀升至56%。目前中鼎的高科技建廠實績已擴及台灣、美國、墨西哥、越南、新加坡及印度等地，未來將持續發揮工程影響力，攜手台灣科技供應鏈走向世界，成為全球高科技產業「最值得信賴的」工程服務團隊。

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