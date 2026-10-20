聯茂看好高階CCL能見度達2029年後 M10材料已送樣

銅箔基板大廠聯茂（6213）執行長蔡馨暳今日在電路板國際展會受訪提到，今年營運高速成長，公司在產能技術做好準備，目標高速成長持續兩三年，也看好高階CCL能見度達2029年後，旗下M10材料已送樣。

聯茂持續受惠高階電子材料成長趨勢，董事長陳進財日前也表示，「集團目前最大的機會就是訂單做不完，最大的挑戰就是原料拿不夠」。

聯茂持續深耕AI，高階膠系認證進度快馬加鞭；繼AI資料中心所需要的M9等級Extreme low loss超低耗損基板材料已於2025下半年通過主要美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證，將於不久未來開始放量之外；聯茂也於2026年推出M10無鹵超低損耗低延遲高速材料IT-Q10GSE4，M10材料已開始送樣至各大AI科技大廠認證，加緊配合AI大廠之需求持續優化其特性。

針對光傳輸上的技術發展，CPO(共同封裝光學)技術將光學模組與交換器晶片(ASIC)直接封裝在同一個載板上，取代傳統的可插拔式光收發模組，縮短電訊號傳輸距離。隨著電訊號傳輸距離變短，PCB的面積也會縮小；這意味著CPO處理訊號速度變快，PCB必須具有極低的傳輸耗損(Extreme low loss)，因此推動超低耗損材料升級需求。

在scale-up架構下，CPO封裝體積變小但能量密度極高，對PCB的散熱能力與穩定性也提出了更高的要求，板材除超低耗損之外還須兼具低熱膨脹係數(Low CTE)。總而言之，CPO促使PCB從傳統資料傳輸轉向高階、細線路、高散熱的矽光子封裝板材發展；因應Low CTE、高信賴性、類載板等等需求，聯茂開發完整多元Low CTE 6-系列之高速材料，並已開始和多家HDI/載板 PCB大廠進行產品送樣認證，未來不會錯過此利基技術的良機。

高階伺服器CPU主板上，聯茂對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵超低電性耗損材料IT-988GL已通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證，並即將開始陸續放量。

在交換器設計陸續自800G升規至1.6T甚至是3.2T的傳輸速度下，聯茂超低延遲、超低電性耗損M9、M10等級之IT-999GSE2/3、IT-Q10GSE4系列材料也已送樣至各大終端及板廠客戶認證。

未來無論高速電子材料需求來自於AI GPU/ASIC、CPO、AI CPU或高階伺服器和高速傳輸交換器，聯茂皆可全方位持續受惠於廣大雲端資料中心產業長期升級和需求成長的趨勢。

為因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化，擴產進度方面，聯茂積極擴充無錫與泰國廠，預計2026/2027/2028/2029年底集團月產能分別達570萬/630萬/825萬/915萬張。未來亦將視總體經濟/地緣政治和電子業市場需求做彈性的產能調配和繼續擴產，為公司長期成長步調奠定基礎。