大眾控攜手CAPE深化策略合作 加速光通產能布局

大眾控（3701）持續深化東南亞高階製造布局，積極掌握全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、資料中心及高速光通訊市場的成長契機。繼旗下子公司 PRO3C (Malaysia) Sdn. Bhd. 於10月15日正式舉行馬來西亞柔佛州新山製造基地開幕典禮後，集團進一步推動區域產能擴充與策略合作。PRO3C 新山廠目前設有8條SMT產線，並計畫於2027年底前逐步擴增至18條，以提升集團因應新世代高速光通訊產品需求的能力。

隨後，為強化未來擴產所需的供應鏈資源，PRO3C 於10月16日與馬來西亞證券交易所主板上市公司 Cape EMS Berhad (5311.KL) 簽署策略合作備忘錄（MOA）及附條件可贖回可轉換特別股（RCPS）認購協議，透過製造資源整合與策略投資，為集團下一階段的業務成長及區域布局增添動能。

此次策略合作夥伴 Cape EMS具備多年電子製造服務EMS、既有製造設施、專業人力及在地營運經驗。雙方將結合PRO3C在高速光互連製造、工程技術、品質管理及全球客戶網絡方面的優勢，以及Cape EMS在電子製造服務、供應鏈管理及地方關係資源，建立更具彈性與效率的合作架構。

依據雙方簽署的策略合作備忘錄，Cape EMS將擔任PRO3C在馬來西亞柔佛州的在地策略夥伴，於其位於士乃（Senai）的廠區提供物料配套、倉儲、製造支援及整合支援服務，協助PRO3C推進當地營運與產能擴充計畫。雙方亦就其他相關合作方向達成初步共識，相關合作範圍、費用及商業條件將於後續正式協議中確認。

大眾控表示，此次合作不僅是擴大製造資源的配置，更是集團提升產能部署效率及營運彈性的重要策略。透過整合Cape EMS既有的製造設施與在地營運資源，PRO3C可望縮短新增產能的部署時間，降低完全依賴新建廠房所需的資本投入，並強化物料採購、生產調度及供應鏈整合效率，進一步提升回應國際客戶需求的能力。

大眾控董事長簡民智表示，此次與CAPE簽署MOA，展現我們對其作為馬來西亞在地製造與營運夥伴的信心。隨著PRO3C持續擴大先進製造業務，以因應AI基礎建設及新世代高速光互連技術的發展需求，具備成熟製造能力與豐富在地經驗的策略夥伴，將是支持集團長期發展的重要基礎。

簡民智指出，CAPE既有的製造設施、專業團隊與在地供應鏈資源，能與PRO3C的技術能力及全球客戶網絡形成良好互補。我們著眼的不僅是短期產能需求，更希望透過長期、穩定且互惠的合作關係，提升集團整體營運效率與供應鏈韌性，同時支持馬來西亞先進製造產業的持續發展。

除製造與營運合作外，PRO3C亦與Cape EMS簽署附條件認購協議，規劃以令吉5,000萬元認購Cape EMS發行的可贖回可轉換特別股（RCPS），透過資本與業務層面的合作，進一步深化雙方長期策略夥伴關係。本認購案尚待相關先決條件成就，包括本公司董事會核准、馬來西亞證券交易所核准及Cape EMS股東會通過。

大眾控指出，此次策略投資主要著眼於集團在柔佛經濟特區的長期營運發展及產能擴充需求。相較於單純委外製造，結合策略投資的合作架構，有助於促進雙方在製造資源、營運規劃及供應鏈管理方面的協作，為未來高階製造技術升級及業務拓展奠定基礎。