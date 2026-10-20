中華電總座林榮賜：是方新 AIDC 將為集團迎來新一波營收、獲利高峰

中華電信（2412）集團旗下大金雞是方電訊（6561），投資33億元打造中科虎尾AI資料中心，今日舉行動土典禮。中華電信總經理林榮賜指出，中華電信與是方占全台IDC市占超過一半，達78%，奠定集團在數位基礎建設領域的絕對領導地位，是方新AIDC為台灣數位基礎建設寫下關鍵一頁，不僅足以因應是方中、長期的業務發展需求，更將為集團迎來新一波的營收與獲利高峰。

林榮賜代表中華電信集團，出席見證是方電訊虎尾AI資料中心的動土典禮。他表示，是方位在內湖的聯雲AI資料中心啟用至今才短短兩年，如今又迎來全新的虎尾AIDC動土典禮，不僅在是方發展歷程上再度樹立一個重要里程碑，更為台灣的數位基礎建設寫下關鍵的一頁。

林榮賜指出，近年來，中華電信持續推動AI長期發展策略，致力深化「連結、算力與AI」三大核心優勢，並透過前瞻的投資布局，全力強化集團母公司作為全台AI樞紐的關鍵地位。

林榮賜表示，是方在AI浪潮下的蓬勃發展，成功帶動了國際客戶對於AI基礎建設、海纜等國際網路及AIDC數據中心服務的強烈需求，這與中華電信整體的發展策略可說是完美契合。

截至2026年第2季，中華電信與是方電訊合計提供的資料中心整體容量，在台灣整體IDC市占率已經超過一半，達78%。林榮賜強調，這展現中華電信集團在數位基礎建設領域的絕對領導地位，更奠定持續領先IDC市場的穩固根基。

林榮賜指出，是方展現雄厚企圖心，總計投資33億元興建虎尾AI資料中心。這座全新落成的AI資料中心，不僅足以因應是方中、長期的業務發展需求，更將為集團迎來新一波的營收與獲利高峰。

展望未來，林榮賜強調，母公司中華電信將會繼續成為是方最強而有力的後盾，我們深信，在堅實的集團資源整合與前瞻策略引領下，是方必能在全球AI與雲端商機中再創顛峰。