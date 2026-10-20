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東元搶攻 AI 資料中心散熱商機 2027年商空與數據中心占比拚逾六成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元總經理高飛鳶（左）及空調科技事業群總經理蔡尚育。記者籃珮禎／攝影
東元總經理高飛鳶（左）及空調科技事業群總經理蔡尚育。記者籃珮禎／攝影

東元（1504）20日於「2026國際冷凍空調綠能科技展」展出AI資料中心（AIDC）散熱與低碳技術。公司指出，空調科技事業群營收結構正加速重組，過去以家用空調占六至七成為主，今年受惠台商節能改造案放量，商用與家用占比朝各半靠攏，預估2027年商用空調加計數據中心冷卻方案比重將拉升至六成以上，躍居主力動能，家用空調降至四成，持續優化整體產品組合。

東元總經理高飛鳶表示，AI算力快速成長使散熱冷卻成為基礎建設核心，東元從傳統空調設備供應商，轉為整合電力、散熱與能源管理的系統方案商。除鎖定國際雲端服務供應商（CSP）的AI基礎建設專案，也憑藉千噸級低GWP環保冰水主機拓展全球高科技製造業建廠需求，目前相關商機顯著擴大，在手訂單維持正向成長。

針對模組化與交付期，東元指出，此次推出的一體式雙冷高效機組與模組化資料中心（MDC），整合發電機、電力、散熱及EMS能管等模組，透過工廠預製與整機測試，現場僅需對接水電即可運轉，不僅省下三成至五成機房空間，更將工程建置交期縮短50%，目前馬來西亞POC概念驗證案已展開驗證，大幅提高爭取國際大廠訂單的競爭力。

東元進一步說明，在關鍵零組件方面，技術已由外圍廠務冷卻設備，進一步跨入伺服器核心散熱領域，將電動車扁線馬達技術導入CDU（冷卻液分配裝置）泵浦。以50匹馬力規格為例，重量自312公斤劇降至80公斤以下，體積縮小五成且能效達到IE5 Plus標準，目前鎖定CDU與散熱模組供應鏈推廣指名採用，間接搶攻伺服器水冷商機。

在核心零組件布局上，東元說明，技術已由外圍灰區廠務延伸切入機房白區，將電動車扁線馬達導入CDU（冷卻液分配裝置）泵浦。以37kW（約50馬力）規格為例，體積減少50%，重量由312公斤降至80公斤以下，能效提升至IE5 Plus，目前鎖定CDU與散熱模組供應鏈推廣指名採用，間接搶攻伺服器水冷商機。

全球供應鏈布局方面，東元空調科技事業群總經理蔡尚育指出，集團以台灣為主、東南亞為輔架構，尤其以併購多家工程服務公司的馬來西亞為重鎮，搭配深厚的海外服務體系，搶攻美、日、墨西哥與東南亞市場。

蔡尚育指出，近兩年已為全球大型PCB廠交付累計逾10萬RT冰水機組、EMS大廠逾3萬RT，在工期緊迫的海外建廠潮中具備高度交期優勢。

東元表示，現場同步發表的次世代Smart Box智慧能效診斷系統，導入AI冷負載預測，可提前三至五天調控並額外省下10%能耗，搭配100%無油氣懸浮低碳冰水機系列，結合軟硬體整合實力，全面深耕全球半導體廠房與新一代高能效AI資料中心市場。

東元

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