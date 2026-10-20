是方砸33億元打造虎尾 AIDC 今動土 2028年下半年加入營運

是方電訊（6561）20日舉行中科虎尾AI資料中心動土典禮。是方董事長邵泓嘉表示，本案總投資金額約33億元，預計2028年下半年正式營運，未來將透過跨國AIDC戰略合作、深度整合國際海纜網路資源以及三環網路的完整建構，並以「數位韌性、扎根在地、接軌世界」為發展核心，點亮臺灣西部AI算力新走廊。

中科虎尾AI資料中心動土典禮上，中央、地方首長及大客戶均出席，包括國科會中科管理局長許茂新、雲林縣副縣長陳璧君、雲林縣議會議長黃凱、立委劉建國、立委丁學忠、經濟部能源署代表、台電雲林區營業處代表，以及Google、臺灣金控、台積電（2330）、台塑（1301）、日本北海道石狩綠能資料中心、全球光電等國內外知名企業代表均出席。

是方虎尾AI資料中心基地面積總計1.56公頃，總樓板面積約6,500坪，為地上4層建築，並參照國際Tier 4最高等級標準所建置，樓層結構與抗震部分，符合臺灣EEWH綠建築標章設計標準，每層樓高7公尺，樓板載重每平方公尺2,000公斤，採用高強度PC樁結構，深入地下42公尺，另0.4G防震係數設計，可承受7級以上強震。

電力與備援系統則是全棟總電力16 MW，預估PUE ≤ 1.4。同時支援氣冷式及水冷式散熱解決方案。柴油發電機可支援滿載運轉超過24小時。

此外，資安與維運管理規劃導入ISO資訊安全四重認證、DCOS國際資料中心認證及SOC 2 TypeII資料合規性認證，並配備7X24網路監控中心與嚴格實名門禁管制。

邵泓嘉指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」理論中，是方除提供先進液冷技術機房，在基礎設施及應用層亦積極參與，包括與母公司中華電信（2412）共同建構國內最大雲端/AI資料中心生態系，在應用層則積極拓展台北網際網路交換中心TPIX、雲端交換中心CCX與海纜交換中心TPCX規模，串連企業與AI應用服務商，創造AI藍海價值。

未來是方電訊兩大AIDC-虎尾AI資料中心與聯雲（LY2），搭配宏鼎雲端中心（HD）及麗源網路中心（LY），互為備援並串聯成為臺灣西部AI算力走廊，全面滿足企業異地備援與高效算力調度，極大化臺灣北中南IDC的整體營運優勢。

是方總經理劉耀元表示，全球數位經濟規模日益龐大，是方必須加速擘劃「AIDC跨國戰略」。透過旗下各IDC的關鍵基礎設施，結合 Google Cloud整合多元國際海纜資源推出的「多元跨國海纜服務」，專為安全與合規要求度極高的企業、金融機構與政府機關量身打造，具備極高數位韌性與安全性的國際網絡連網服務。

同時，是方結盟日本北海道石狩再生能源資料中心，劉耀元指出，雙方合作成功將綠能算力觸角延伸至東北亞，形成強韌的跨國AIDC產業鏈，吸引國際雲端巨頭與跨國企業進駐，奠定是方在東亞數位匯流與AI雲商務應用的樞紐地位。

此外，呼應黃仁勳「算力等同GDP」的AI主權概念，是方虎尾AI資料中心完工後，將透過獨特的「三環網路」發揮強大協同效應：以臺北環鞏固首都圈核心算力，臺灣環以高速光纖貫通南北、無縫串聯全臺AI傳輸網廊，並藉由國際環對接全球海纜閘口及東亞十國最強電信聯盟。這座具備國際級算力基座的資料中心落腳中南部，勢必吸引全球頂尖算力進駐，將運算能量直接轉化為臺灣中南部的實質經濟動能與數位營收，為臺灣奠定自主且強韌的AI經濟基礎。

展望未來，是方將持續以「AI賦能、智慧綠能、數位韌性」為發展核心，結合旗下資料中心群、三環網路與跨國海纜資源，迎來新一波營收與獲利高峰；同時，全面帶動中南部數位產業聚落發展，加速臺灣各行各業數位轉型，穩步邁向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的願景。