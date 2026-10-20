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87%網友曾用AI客服 最重視正確與實用、溝通流暢與理解力、轉介真人

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）發布「AI客服行為與意向大調查」。高達87%網友曾使用過智慧程度不等的AI客服，資深產業分析師柳育林指出，全球普遍面臨人力緊缺的困境，AI客服市場正快速起飛，企業期望據此大幅提升服務效率與優化成本，甚至帶來洞察商業需求、提升顧客體驗等效益。不過目前有59%用戶屬於低頻率使用者，僅21%為高頻率用戶，反映出AI客服的使用頻率仍相對有限，未來在應用範圍與服務體驗上仍有大幅提升空間。然而相較前一年，有43%用戶增加使用頻率、僅5%減少使用頻率，顯示出隨著企業加速導入，國內AI客服的使用動能明顯增強。

資策會MIC調查顯示，AI客服用戶曾使用比例最高的前五名行業，依序為金融保險（55%）、電信通訊（38%）、零售電商（32%）、餐飲服務（26%）、科技與消費性電子（23%）。關注不同年齡層，46-65歲用戶曾用金融保險AI客服的比例超過六成，而18-25歲年輕用戶不僅增加使用頻率（53%）的比例最高，且零售電商、餐飲服務的曾用經驗也高於各年齡層。資深產業分析師柳育林預期，近年零售電商、餐飲服務的AI客服應用成長將更顯著，而發展較早的金融與電信將持續深化既有應用。

整體網友認為比較重要的AI客服能力，前五名依序為「答案正確與實用性（67%）、溝通流暢與理解力（52%）、轉介真人機制（46%）、回應速度與即時性（32%）、溝通的服務態度（13%）」。資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，網友重視答案正確與實用性的比例明顯高於其他能力，反映出顧客最在乎問題有沒有被解決，除了可以建立常態更新、滾動優化的高品質知識庫，也需要完備能無縫轉介真人客服等機制。

調查顯示，57%用戶曾有AI客服無法解決、成功轉介真人客服的經驗，然而仍有36%用戶曾有未成功轉介真人客服的不佳體驗。短中期內，人機協作將是AI客服最具實務可行性的發展型態，特別是涉及共情需求或風險決策的案件，更適合轉介給真人客服處理，關鍵將在於過程是否能無縫轉接並保留既有對話脈絡。

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