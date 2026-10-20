台灣電路板產業國際展覽會 PCB產值今年預估破兆元

台灣電路板產業國際展覽會上午在台北南港展覽館開幕，副總統蕭美琴、經濟部次長江文若、TPCA理事長張元銘（燿華電子董事長）、欣興電子董事長簡山傑、臻鼎董事長沈慶芳等出席。

TPCA Show 2026 匯聚680+家國際品牌、1,840+個攤位，預估吸引全球70,000人次專業買主與會，展出內容以「Energy-Efficient AI: From Computing to Systems and Applications AI 高效能革命 從運算核心到智慧應用」為核心，涵蓋PCB製造、電子產業生態系以及綠色科技等主題，並因應全球市場需求規畫先進封裝主題專區，展覽期間將全方位呈現「AI × PCB × 先進封裝」之趨勢與解決方案。

台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘表示，預估2026年台灣電路板（PCB）海內外產值將達1兆1,365億元，年增24.2%，首度突破兆元大關。面對AI帶來的發展機會，產業界將持續擴大投資，讓高階製造與研發根留台灣，並進一步參與下一世代AI硬體規格的共同開發與定義。

開幕典禮暨主題演講特別邀請，欣興電子董事長簡山傑先生發表「異質整合時代下的台灣PCB產業：從供應鏈走向生態系」主題演講，揭示 AI 時代下產業發展的關鍵契機。

台灣電路板產業國際展覽會上午在台北南港展覽館開幕，開幕典禮暨主題演講特別邀請，欣興電子董事長簡山傑（圖）先生發表「異質整合時代下的台灣PCB產業：從供應鏈走向生態系」主題演講，揭示 AI 時代下產業發展的關鍵契機。記者曾學仁／攝影

台灣電路板產業國際展覽會上午在台北南港展覽館開幕，TPCA Show 2026 匯聚680+家國際品牌、1,840+個攤位，預估吸引全球70,000人次專業買主與會，展出內容以「Energy-Efficient AI: From Computing to Systems and Applications AI 高效能革命 從運算核心到智慧應用」為核心，涵蓋PCB製造、電子產業生態系以及綠色科技等主題。記者曾學仁／攝影