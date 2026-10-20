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緯創醫學攜長庚科技大學 共育 AI 智慧照護人才 推動智慧健康創新應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
緯創醫學攜手長庚科技大學，推動智慧健康創新應用。緯創／提供
緯創醫學攜手長庚科技大學，推動智慧健康創新應用。緯創／提供

面對超高齡社會帶來的照護需求，以及人工智慧與數位科技在健康照護領域的快速發展，如何將科技創新轉化為實際照護應用，已成為產業發展的重要課題。緯創（3231）旗下緯創醫學科技股份有限公司20日與長庚科技大學於長庚科大林口校區簽署合作備忘錄（MOU），共同推動「AI賦能高齡暨健康產業人才培訓精進計畫」，整合產業實務與學術資源，深化智慧健康、高齡照護及數位健康領域合作。雙方將透過人才培育、研究合作及場域實踐，培養具備AI應用能力之健康照護人才，並共同推動創新科技於健康照護領域之應用與發展。

作為智慧醫療科技解決方案領導者，緯創醫學科技結合醫療專業與科技創新，整合軟硬體研發能量，打造無縫接軌的智慧健康生態圈，推動科技應用從醫療院所延伸至照護機構、社區及居家場域。面對健康照護服務日益智慧化與數位化的趨勢，除了技術創新，更需要兼具健康照護專業與科技應用能力的跨領域人才，才能讓創新技術回應實際需求。

此次與長庚科技大學合作，將結合學校的教育與研究資源，以及緯創醫學科技的產業實務經驗，共同推動人才培育與創新應用，促進學術研究與產業需求接軌，為智慧健康及高齡照護領域注入更多跨域合作能量。

本次合作備忘錄將聚焦 AI 健康照護人才培育、研究合作、產業交流及創新應用等面向。未來雙方將透過相關課程、研究計畫及產學交流等合作方式，促進學術研究與產業實務的連結，提升 AI 與數位健康科技的應用能力，並逐步建立長期且多元的產學合作機制。

作為合作啟動後首波展開的具體項目，雙方將共同投入睡眠健康相關研究，運用 AI 零接觸睡眠生理監測技術，結合健康促進介入措施，探討相關科技於睡眠健康評估、健康促進及照護應用的發展潛力。透過研究合作，雙方期望累積智慧健康領域的實務經驗，並將研究成果與應用經驗回饋至人才培育及健康照護實務，促進創新科技與實際照護需求接軌。

緯創醫學科技總經理謝群英表示：「健康照護產業的轉型，不僅需要創新的技術，更需要能夠理解照護需求並善用科技工具的人才。此次與長庚科技大學合作，希望透過產學資源的整合，讓人才培育、學術研究與產業實務相互連結，促進創新科技回應實際照護需求，並探索更多智慧健康的應用可能。」

未來，緯創醫學科技與長庚科技大學將持續深化智慧健康、高齡照護及數位健康等領域的合作，整合產業實務、學術研究與創新科技資源，共同推動健康照護創新發展。雙方也將持續探索更多跨領域合作機會，促進研究成果與實務應用接軌，攜手打造具永續發展潛力的智慧健康生態系，為健康產業培育人才並創造更多創新價值。

緯創 長庚 健康

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