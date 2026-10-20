綠基旗下安恩嘉 拿下歐洲智慧碼頭專案

工業電腦廠新漢（8234）集團旗下安控廠綠基（7771）受惠於美系雲端AI客戶應用需求成長，帶動今年業績持續走高，全資子公司安恩嘉亦在港口AI智慧視覺領域取得海外專案，母子公司分別深耕雲端AI與智慧碼頭應用，為集團挹注成長動能。

安恩嘉於本次國際電子展期間，與歐洲智慧碼頭系統夥伴確立臺荷港口AI智慧視覺應用合作案，深化貨櫃辨識與碼頭自動化領域合作，持續拓展海外市場。

在經濟部產業發展署經費支持下，安恩嘉針對港口強風豪雨的作業環境，開發應用於貨櫃辨識及碼頭自動化的AI智慧視覺技術，結合「AI ShakeDry」AI雨滴偵測與微震除水技術，以及OIS光學防手震技術，減少雨滴遮蔽與強風晃動造成的影像干擾，提升貨櫃編號辨識穩定度，協助減少人工介入與作業延誤，降低設備維護及鏡頭清潔成本，提升智慧碼頭自動化作業效率。

該技術於2025年在高雄港第七貨櫃中心完成商業驗證（PoB），並於2026年6月在歐洲港口試用後取得正式訂單，預計2027年1月全面導入。隨著後續應用持續擴散，安恩嘉預估2027年港口AI相關營收可超過1,000萬元，逐步將國內場域驗證成果轉化為海外商業實績。

綠基表示，公司持續深化美系雲端AI客戶業務，並透過子公司安恩嘉拓展港口智慧視覺應用，擴大AI業務布局。未來將整合集團研發、產品商品化與場域導入能力，深化國際合作，推動長期業務成長。

在業績表現方面，綠基今年9月營收1.22億元，月增19%、年增131.6%，創下單月歷史新高紀錄；累計綠基今年前三季營收為7.22億元，年增44%，亦登頂。