AI伺服器板與載板需求引爆鑽孔瓶頸站商機 東台TPCA秀無人化整合方案

AI伺服板與載板需求引爆鑽孔瓶頸站商機，東台精機（4526）於20日至22日，以「智造進化・驅動高階板未來」為主題，參與「TPCA Show 2026台灣電路板產業國際展覽會」，聚焦AI伺服器板與IC載板製造需求，展出CCD高精度鑽孔機與鑽孔站別無人化完整解決方案，全力搶單。

東台精機董事長嚴瑞雄指出，表示，無人化整合方案涵蓋前端AMR自動換刀、後端AMR板材上下料、刀具倉儲管理及物料物流調度，呈現東台從單機設備製造商，蛻變為系統整合服務提供者的策略轉型成果。

隨著AI基礎建設需求急速擴張，PCB鑽孔製程成為整體供應鏈的關鍵瓶頸站，受此結構性需求驅動，東台近年積極聚焦全球前二十大高階PCB業者，目前訂單來自台灣、中國及韓國等多家指標板廠供應鏈。

目前，東台訂單能見度上看2027年底，現有產能持續維持滿載，並積極進行產線優化與產能擴充。

嚴瑞雄表示，東台展現超越傳統單機製造商定位的系統整合能力，為無人化鑽孔生產建立堅實基礎。解決方案包含鑽孔設備前端的AMR自動換刀作業、後端的AMR板材上下料，以及刀具倉儲集中管理。透過AMR自主移動機器人執行的板材與物料物流調度。

自動化環節與設備的協同運作，大幅降低人工搬運與作業銜接負擔，減少因刀具或板材所造成的設備停機時間，使鑽孔站達到連續自動化生產效益。

在技術應用上，東台CCD高精度鑽孔機專為高階製造打造：針對IC載板作為先進封裝核心基板的對位標準，透過影像辨識與定位技術提供穩定精準的鑽孔；同時支援AI伺服器板等高多層PCB因架構複雜帶來的加工挑戰，維持優異的量產品質。

此外，設備本體採用輕量化工作台設計，能降低移動負載與高速位移慣性，搭配強效邊夾與全面性夾持設計，有效抑制板材翹曲對加工的干擾，確保全程定位一致。

展望未來，嚴瑞雄說，東台將持續深化鑽孔技術研發與自動化系統整合能力，在AI基礎建設加速擴張的產業背景下，協助高階板製造產業掌握結構性成長機遇，共同推進PCB製造智慧化轉型。