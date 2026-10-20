台光電董座：明年續樂觀高階CCL旺到2030 PTFE難成主流

銅箔基板大廠台光電（2383）董座董定宇今日在電路板國際展會受訪提到，明年續樂觀高階CCL銅箔基板暢旺產業景氣與需求可望達到2030年，至於外界討論PTFE預期仍較難成為市場主流，台光M10 預計於今年（2026年）底推出，並目標明年（2027年）開始放量；後續的 M11 則預計於 2028 年接棒，加上M9穩定放量，整體帶來顯著的爆發性成長。

他提到，台光電應對客戶需求穩步台灣、大陸、馬來西亞推進擴充產能，台灣部分觀音廠區積極擴產，產能規劃加碼三倍，預計於 2028 年左右陸續到位。 馬來西亞海外布局規模大，配合下一階段需求持續推進。 中國大陸也同步擴產，以在地供應為主。

台光電是唯一在美國擁有生產據點的亞太CCL大廠，外界關注美國廠動向方面，他也說，美國本土擴產與否及後續放量時程，仍需視當地市場需求與後續政策而定，預計最快明年（2027年）明朗。

近期市場雜音憂心PTFE取代CCL高階產能，但他反駁指出，PTFE過去三十年已討論多時，但因成本、供應鏈及歷史製程因素，只有一家積極在推，其餘多採觀望或維持現有高階材料路線，預期PTFE 短期內較難成為市場主流。他也反問，「若M10 跟 PTFE 比，你覺得誰比較好用？一定是M10。」

記者追問有外界雜音現在PTFE若成為主流會殺到高階CCL。他也回應幽默說，「你有看到我在發抖嗎」，語畢引發現場笑聲陣陣。