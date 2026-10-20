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蕭美琴：半導體、PCB 聯手搶 AI 商機 政府強化供電與人才支持

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
副總統蕭美琴。記者朱子呈／攝影
副總統蕭美琴。記者朱子呈／攝影

副總統蕭美琴20日表示，台灣半導體與電路板（PCB）產業均具國際競爭優勢，兩大產業緊密合作，是掌握AI發展契機的關鍵。面對AI算力擴張帶來的能源挑戰，政府正推動新建發電設施、強化電網韌性，並與民間合作推動節能、儲能及高效能科技。

蕭美琴今日出席TPCA Show 2026開幕典禮指出，從半導體、先進封裝、資料中心到高效能運算，每項科技突破都需要PCB業者提供可靠的技術支撐，期盼透過技術互補與跨領域整合，持續擴大台灣在全球高階製造的領先優勢。

台灣電路板協會理事長張元銘稍早表示，預估今年台灣PCB海內外產值達1兆1,365億元，年增24.2%，首度突破兆元。蕭美琴表示，台灣擁有完整PCB供應鏈，業者長年投入與創新，已建立國際供應鏈的戰略樞紐地位。

針對本屆「Energy Efficient AI」主題，蕭美琴強調，能源既是產業壓力，也是全球必須克服的瓶頸。政府將提供穩定能源、充足水源，培育跨領域人才，建構穩定、透明且可預測的產業環境。

她並表示，政府正推動修法，透過政策支持協助中小企業導入AI應用，帶動PCB產業鏈整體升級。

半導體 PCB 蕭美琴

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