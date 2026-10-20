久正由純顯示模組供應商 轉型為整合服務解決方案提供商

完成現金減資作業的久正（6167），於法說會中揭露公司下位將由單純顯示模組供應商，轉型為「顯示、互動、運算、整合服務」解決方案提供商。20日股價盤中逆勢攻上漲停，上漲1元，成交量逾780張，站上11.3元。

久正今年上半年合併營收6.13億元，年增6%，受惠於工控、醫療、車載等核心應用出貨量成長。毛利率則由去年同期7%下滑至5%，稅後淨損2,351萬元，稅後EPS為-0.16元，較去年同期-0.06元虧損擴大。久正表示，虧損擴大主因電子業面臨物料漲價壓力，營業費用亦因投入嵌入式與AI新產品開發而年增5%至1.07億元。公司已持續與客戶協商反映成本，下半年至2027年將以新價格與新成本結構爭取合理利潤空間。

目前營收基礎仍以工控、電源管理、醫療、車載充電樁為主；智慧家電、安防、資料中心機房管理HMI及電源管理顯示器，被視為未來兩年營收成長動能；無人機地面控制站、嵌入式AI及成品代工則為長期布局方向。公司強調，臺灣廠生產基地可滿足北美客戶去紅供應鏈需求，為重要利基。