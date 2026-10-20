PCB產值今年拚首破兆元 張元銘：高階製造與研發根留台灣

台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘20日表示，預估2026年台灣電路板（PCB）海內外產值將達1兆1,365億元，年增24.2%，首度突破兆元大關。面對AI帶來的發展機會，產業界將持續擴大投資，讓高階製造與研發根留台灣，並進一步參與下一世代AI硬體規格的共同開發與定義。

張元銘今日出席TPCA Show 2026開幕典禮指出，今年上半年台灣PCB海內外產值已達5,247億元，年增23.9%。AI快速發展正改寫電子產業鏈規則，台灣PCB業扮演的角色也持續提升，成為推動AI硬體規格的關鍵夥伴。

他表示，台灣PCB產業歷經數十年累積，已建立可靠的製造基礎，下一步要從供應鏈走向生態系。透過高階製造、研發及產業合作，掌握AI硬體發展機會，成為新世代產品的共同開發者與定義者。

今年TPCA Show以AI高階運算核心到智慧應用為主軸，整合電路板、載板、電子構裝及智慧製造，並特別規劃先進封裝主題專區，呈現PCB產業與AI硬體、先進封裝的發展趨勢。

本屆展會集結逾680個國際品牌、1,840個攤位，預計三天展期吸引7萬人次專業買主，三項規模均創紀錄。同步舉辦的IMPACT國際構裝及電路板研討會，將有350篇技術發表、1,500位產學專家參與。