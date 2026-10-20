東元攻AIDC散熱冷卻商機 拚國際雲端服務商專案

電機大廠東元總經理高飛鳶表示，東元積極布局AI資料中心（AIDC）散熱冷卻整合方案，目標導入國際雲端服務供應商（CSP）的AI基礎建設專案。東元評估，2027年AIDC和商業空調占空調科技事業群業績比重，可超過60%。

2026國際冷凍空調綠能科技展今天登場，東元以AI資料中心冷卻及冷媒減碳技術兩大主軸參展，展示包括模組化資料中心（MDC）熱管理方案等內容，展示東元從高效空調設備製造，邁向AI資料中心整合式熱管理解決方案轉型。

高飛鳶受訪指出，冷卻散熱成為AI基礎建設重要一環，東元集團朝向相關整合方案發展，積極布局AI資料中心（AIDC）市場，目標導入國際雲端服務供應商（CSP）的AI基礎建設專案，也將以千噸級環保冰水主機擴展全球高科技製造業市場。

東元空調科技事業群總經理蔡尚育說明，東元AIDC熱管理高效冷卻方案，朝向模組化和整合化路徑發展，相關訂單可期，市場布局台灣為主，馬來西亞、泰國、越南等東南亞AIDC供應鏈為輔，也會進一步規劃美國和日本市場，在東南亞市場以馬來西亞為核心。

展望東元在AIDC散熱冷卻業績表現，蔡尚育評估，今年商業空調加上AIDC散熱冷卻方案，與家用空調之間業績比重，大約可到5比5，預估2027年商業空調加上AIDC散熱冷卻方案相關業績，占東元空調科技事業群比重可超過60%。