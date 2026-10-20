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欣興董座：AI 帶動硬體黃金時期 2027年PCB載板材料缺口20%

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
欣興董座簡山傑專題演講。記者尹慧中／攝影
欣興董座簡山傑專題演講。記者尹慧中／攝影

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）董事長簡山傑今日在電路板國際展會上演講提及，AI帶動硬體黃金時期，觀察2027年PCB載板材料缺口20%，公司密集溝通客戶與供應商已有正向回饋。

他提到，觀察擴產瓶頸從單廠產能走向整體供給，公司營運採購拜訪客戶與客戶的客戶超過十幾次，下半年也繼續和客戶分享溝通供應鏈已有正向回饋。

他指出，過去這 30 年下來，我們的 PCB 產業，過去，我們憑藉工藝技術和品質立足，良率以及我們的生產效率，讓我們在台灣和全球建立起非常紮實的 PCB 產業基礎。在這個基礎之上，我們現在變得越來越重要，尤其是在 AI 方面。

他也說，蓬勃發展之下，我們看到 AI 帶來了許多機會與挑戰，AI 的這項算力突破，也打破了過去許多運算效能上的限制。這也讓這個硬體的需求不斷增加，重要性也持續提高，這對我們就硬體產業來說，這是一個非常難得的機會，也是我們的黃金時期。

他也說，是我們在載板和 PCB 端看到的一個現況，我們常常在談整個供應瓶頸浮現。我們看到材料端出現瓶頸，主要包括 T-glass 玻纖布、CCL 和 ABF，這些其實從一兩年前就已經開始吃緊了，我們也都觀察得到。

其次，他說，這個關鍵設備的交期也都拉長了，甚至有些特定機台的交期要拉長到 30 個月，也就是兩年半，所以已經造成相當嚴重的情況。那我們看上面幾個數字，大致上我們現在看到的是，有八成以上的設備，因為每個人都要蓋廠，所以設備的交期拉得很長，比以前久多了。有 20% 的設備交期比以前增加了一倍。

第三，材料的供應來看，他說，我們也預估，以 2027 年為基準的話，在這些最關鍵的材料供應鏈上，不是所有材料，可能會出現大約 20% 的缺口。那當然，這個缺口是不是真的就是 20%，我剛剛也有提到，還是要看實際需求到底會怎麼發展，所以實際需要多少量，還有待整體需求更明朗才看得出來。

供應鏈要怎麼樣才能在資訊上充分溝通，讓產能供給更協調，他舉例，「材料和設備交期吃緊的情況，其實我們從去年初開始，在這邊就已經明顯感受到了。我們多次拜訪了營運人員和採購人員，甚至包括我們的客戶，以及我們客戶的客戶，我們走訪這些供應鏈夥伴已經超過十幾次了。」

他也說，「那到今年下半年，我們也陸續……經過這些溝通，我們已經與他們分享了我們的產能規劃，以及終端客戶的規劃。這些供應鏈夥伴也開始給出比較正向的回饋，他們也開始提升自己的產能來滿足我們的需求。」

他強調，所以這條供應鏈真的就像我們剛剛提到的，需要持續溝通，不斷強化對接。

PCB 欣興 材料

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