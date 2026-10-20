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台灣電路板國際展會開幕 欣興董座開講：單兵作戰轉為協同生態系

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興董座簡山傑開幕演講。記者尹慧中／攝影
欣興董座簡山傑開幕演講。記者尹慧中／攝影

台灣電路板國際展會今日開幕，載板龍頭欣興（3037）董座簡山傑開幕演講提到，產業已從單兵作戰轉為協同生態系，AI 驅動硬體商機，CSP廠的AI資本支出競賽與算力擴張帶來產業升級趨勢。

他也說，從製造端走向系統協作，公司從和客戶合作看到三個產品區塊技術演進，從運算模型成本提升自研晶片產生新的加速器需求也和載板產生關聯，PCB載板尺寸與條件也更嚴謹。第二存儲記憶體除了HBM系統的PCIE升級對系統更好的頻寬速度要求也對高階PCB產生機會、PIM甚至光連結也是趨勢。第三網路通訊的高速晶片串連需要穩定高速網路支持NPO/CPO乃至更多光學應用帶來異質整合需求，載板的角色也產生改變，目前高速互聯、高效供電、熱管理是AI資料中心系統級瓶頸。

欣興 電路 生態

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