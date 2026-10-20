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外牆掛廣告牌、屋頂裝太陽能板 收了租金還能享自用優稅嗎？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
住宅部分空間出租收租，並不一定就會失去自用住宅用地資格。圖為北市信義新城頂樓太陽能板。聯合報系資料照
住宅部分空間出租收租，並不一定就會失去自用住宅用地資格。圖為北市信義新城頂樓太陽能板。聯合報系資料照

住宅頂樓出租給業者架設太陽能板或基地臺，收到租金後，地價稅還能適用自用住宅優惠嗎？雲林稅務局表示，只要未涉及變更房屋內部使用情形，仍可繼續適用千分之2的自用住宅用地稅率，不會單因屋頂出租收租，就被取消優惠。

近日有民眾詢問，自己購入完工不久的透天厝，土地已獲核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅，最近有太陽能光電業者找上他與左鄰右舍，希望簽約承租房屋頂樓架設太陽能發電設備，擔心收取租金後，會影響原有的地價稅優惠。

稅務局說明，依《土地稅法》第9條及第17條規定，自用住宅用地須由土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦完戶籍登記，且住宅未出租或供營業使用，地價稅可按千分之2計徵，較一般用地千分之10的基本稅率優惠。

住宅部分空間出租收租，並不一定就會失去自用住宅用地資格。依財政部訂定的審核原則，土地所有權人將房屋外牆提供他人繪製廣告、懸掛廣告招牌，或在屋頂搭建廣告鐵架收取租金，仍可視為未供出租或營業使用。

稅務局表示，住宅屋頂出租供設置基地臺或太陽能板，也比照屋頂搭建廣告鐵架的規定辦理。因此，原已適用自用住宅用地稅率的住宅，只要這類屋頂出租未涉及變更房屋內部使用情形，仍可繼續享有地價稅優惠。

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