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Anthropic準備IPO 谷歌前執行長施密特未來獲利可觀

中央社／ 班加羅爾19日綜合外電報導

人工智慧新創公司Anthropic正在籌備首次公開發行（IPO）。Google（谷歌）前執行長施密特（EricSchmidt）因持有約1%股權，未來上市時可望成為個人最大獲利者之一。

路透社報導，彭博（Bloomberg News）引述消息人士指出，施密特在Anthropic的A輪募資中投入數千萬美元。目前尚不清楚他此後是否已出售任何持股。

Anthropic規劃中的首次公開發行（IPO），預期將為早期投資人與員工帶來可觀利潤。媒體上週報導，部分投資人在會議中討論約1.5兆美元的上市估值，低於先前預期的2兆美元。

亞馬遜（Amazon）與Google是Anthropic早期重要支持者。它們投資數十億美元，並且提供開發與運行其Claude AI模型所需的雲端算力。

據路透9月所見的Anthropic IPO說明書，Anthropic闡述一項遠大願景：AI對全球經濟的改變，將比工業化、電力和網際網路更為深遠。

施密特曾在2001年至2011年擔任Google執行長，之後出任Google母公司Alphabet執行董事長，並於2018年1月卸任。

針對此報導，Anthropic與施密特的代表並未立即回應置評請求。

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