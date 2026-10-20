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Apple發表會再來一場！OLED觸控MacBook Pro、M6版彩色iMac要來了嗎？
Apple新任CEO John Ternus上任後火力全開，下半年新品接連登場，這次更輪到Mac系列與iPad迎來新升級！Apple宣布將於台灣時間10月29日凌晨1點，在美國洛杉磯舉辦以「Pro and tell」為主題的特別發表會。外媒預測，首款搭載OLED觸控螢幕的MacBook Pro有望亮相，還有多款Mac與iPad新品蓄勢待發，勢必再度掀起果粉換機熱潮。
外媒預測，本次發表會最受矚目的焦點，將是首款配備OLED螢幕、支援觸控操作的MacBook Pro。新機傳出將採用更輕薄的機身設計，並可能導入動態島等全新互動介面，搭載採用2奈米製程的M6晶片，帶來效能與使用體驗的全面升級。此外，14吋MacBook Pro與色彩繽紛的24吋iMac，也傳出有望同步升級至M6晶片。
除了Mac系列，iPad mini據傳也將迎來重大改版，首度換上OLED螢幕，帶來更深邃的黑色與更高對比度，處理器效能也可望同步升級。此外，新機的鏡頭配置傳出也將調整，進一步貼近不同使用情境的需求。
至於上市時間，外界預測，本次發表會亮相的新品最快將於11月6日開賣。MacBook Pro、iMac到iPad mini都可能迎來升級，果粉們，錢包準備好了嗎？
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