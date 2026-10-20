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大眾控攜手馬來西亞Cape 加速光通訊等產能布局

中央社／ 台北20日電

大眾控旗下子公司PRO3C位在馬來西亞柔佛州的新山製造基地上週開幕，PRO3C於16日與馬來西亞證交所主板上市公司Cape EMS Berhad簽署策略合作備忘錄（MOA），及附條件可贖回可轉換特別股（RCPS）認購協議，擬透過製造資源整合與策略投資，加速光通訊等產能布局

大眾控也宣布新山廠產能擴充計畫，目標到2027年底，將從目前8條SMT生產線逐步擴增到18條產線，以提升集團因應新世代高速光通訊產品需求的能力。

大眾控說明，此次策略合作夥伴Cape EMS具備多年電子製造服務、既有製造設施、專業人力及在地營運經驗。未來雙方分工上，將結合PRO3C在高速光互連製造、工程技術、品質管理及全球客戶網絡方面的優勢，以及Cape EMS在電子製造服務、供應鏈管理及地方關係資源，建立更具彈性與效率的合作架構。

依據雙方簽署的策略合作備忘錄，Cape EMS將擔任PRO3C在馬來西亞柔佛州的在地策略夥伴，於其位在士乃（Senai）的廠區提供物料配套、倉儲、製造支援及整合支援服務，協助PRO3C推進當地營運與產能擴充計畫。雙方已就相關合作方向達成初步共識，至於實際合作範圍、費用及商業條件等，將於後續正式協議中確認。

大眾控表示，此次合作不僅是擴大製造資源的配置，更是集團提升產能部署效率及營運彈性的重要策略。透過整合Cape EMS既有的製造設施與在地營運資源，PRO3C可望縮短新增產能的部署時間，降低完全依賴新建廠房所需的資本投入，並強化物料採購、生產調度及供應鏈整合效率，進一步提升回應國際客戶需求的能力。

大眾控董事長簡民智表示，CAPE既有的製造設施、專業團隊與在地供應鏈資源，能與PRO3C的技術能力及全球客戶網絡形成良好互補。大眾控著眼的不僅是短期產能需求，更希望透過長期、穩定且互惠的合作關係，提升集團整體營運效率與供應鏈韌性，同時支持馬來西亞先進製造產業的持續發展。

除製造與營運合作外，PRO3C也與Cape EMS簽署附條件認購協議，規劃以5000萬令吉（約新台幣4億元）認購Cape EMS發行的可贖回可轉換特別股，透過資本與業務雙層合作，進一步深化雙方長期策略夥伴關係。此認購案尚待相關先決條件成就，包括大眾控董事會核准、馬來西亞證券交易所核准，以及CapeEMS股東會通過。

馬來西亞 光通訊 布局

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