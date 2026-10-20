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尖點TPCA Show 2026聚焦AI應用 秀高階PCB精密鑽孔技術

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

尖點科技（8021）今日宣布於TPCA Show 2026 台灣電路板產業國際展覽會中，展出多項高階PCB精密鑽孔技術與解決方案，涵蓋AI伺服器高階材料加工、微型深孔鑽孔、特殊刀具設計及高效能鍍膜等八大技術主題，展現公司持續投入精密加工技術研發、因應高階PCB製程升級的成果。

隨著人工智慧（AI）、高速運算（HPC）及高速傳輸技術快速發展，PCB產品朝向高層數、高密度及高性能材料應用發展，對鑽孔精度、孔壁品質、加工效率及製程穩定性提出更高要求。尖點科技長期深耕PCB精密鑽針研發製造及專業鑽孔加工服務，持續結合刀具設計、材料加工及製程技術，協助客戶因應新一代高階PCB的加工挑戰。

聚焦高階材料加工 提升微型鑽孔品質與製程穩定性

本次展出重點之一，為針對AI伺服器高階材料所開發的精密鑽孔解決方案。

隨著高速傳輸需求提升，ABF、石英玻璃布及PTFE等材料在高階PCB應用中受到關注。不同材料在硬度、纖維結構、耐熱性及切削特性上各有差異，對鑽針設計及加工參數形成新的挑戰。

尖點科技本次針對ABF/FC載板、石英玻璃布（M9）、M10及PTFE高頻材料，展出相應的精密鑽孔技術，並以新一代AI運算平台相關PCB應用作為技術開發方向，持續優化鑽針幾何設計、排屑能力及加工條件，以改善孔壁品質並提升加工穩定性。

其中，針對石英玻璃布等高階材料，將著重於微型孔加工時的刀具磨耗、孔壁品質及製程控制；針對PTFE高頻材料，則持續精進材料切削特性與鑽孔品質的整合技術，以滿足不同高階板材的加工需求。

精進微型深孔及高縱深比加工技術 因應高階PCB製程挑戰

除了新材料加工技術，尖點科技亦展出AI伺服器微型鑽孔及高縱橫比鑽孔解決方案，包括0.10mm與0.15mm孔徑40倍以上高縱橫比等高難度加工規格。

隨著PCB層數增加、板厚提升及線路密度提高，鑽孔加工必須同時兼顧孔位精度、排屑效率、刀具強度與加工品質。尤其在微型深孔製程中，如何降低刀具偏擺、磨耗及斷針風險，並維持穩定的孔壁品質，已成為高階PCB製程的重要技術課題。

尖點科技透過持續優化刀具幾何結構、刃長設計及加工參數，提升微型深孔加工能力，並結合實際鑽孔測試與製程驗證，逐步建立適用於不同材料及板厚條件的加工解決方案。

此外，針對AI伺服器電源供應器等應用，亦同步展出相關可靠性鑽孔技術，因應不同PCB產品對加工品質與製程穩定性的要求。

鑽針鍍膜技術亦為本次展出的重要主題之一。

面對高階PCB材料加工難度提升，鑽針除需具備適當的幾何設計與材料特性外，刀具表面的耐磨耗及排屑性，亦直接影響加工品質與使用壽命。

尖點科技持續投入高效能刀具鍍膜技術研發，針對不同材料特性及加工條件，優化鍍膜性能與刀具設計的搭配，以提升刀具耐磨耗及排屑能力、維持加工品質穩定，並協助客戶改善刀具使用效率及整體加工成本。

公司強調，高階鑽孔技術的競爭力，不僅在於單一刀具規格的提升，更在於材料特性、刀具設計、鍍膜技術及實際加工製程的整合能力。透過持續累積研發與量產經驗，才能為客戶提供更具穩定性及效益的整體解決方案。

看好高階PCB長期需求 持續推動技術升級與產能擴充

展望未來，尖點科技對AI伺服器、高效能運算及高速傳輸應用所帶動的高階PCB需求，維持正面看法。隨著終端產品規格持續升級，PCB製程對精密鑽孔技術、鑽針性能及加工品質的要求亦將同步提高，為高階精密加工產業帶來新的發展機會。

為因應市場需求及客戶未來的產能規劃，尖點科技持續推動台灣及中國大陸生產據點的產能擴充，並投入自動化設備、製程優化及高階產品技術開發，以提升整體生產效率、品質穩定性與供應能力。

尖點科技表示，未來將持續以技術研發、品質提升及產能布局為發展重點，深化與客戶的技術合作，提供更完整的PCB精密加工解決方案，掌握高階PCB市場的長期發展機會。

PCB 尖點 人工智慧

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