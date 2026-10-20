台積電德國設廠效益 台商：捷克成布局歐洲立足點

台積電在德國設廠，帶動台灣供應鏈赴鄰國捷克布局，特用化學運輸台商愛豐通運將在捷克烏斯季州設立半導體化學品物流中心；捷克台灣商會會長黃鴻章表示，捷克位於中歐交通與產業樞紐，營運成本約為德國一半，「可成台商進軍歐洲的立足點」。

捷克近年積極布局半導體產業，也瞄準台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠的新商機，隨著華航、星宇航空相繼開通台北直飛布拉格航線，對台捷雙方經貿投資交流更添便利性。

捷克投資局投資與外國營運部主任雷內・薩梅克（René Samek）表示，捷克半導體產業已有70多年歷史，目前有逾100家半導體相關企業、3座製造廠，產業鏈涵蓋晶片製造、IC設計、半導體化學品及設備等領域。

薩梅克指出，捷克的優勢包括鄰近德國與奧地利，以及勞動成本約為德國一半，可就近供應鄰國需求，捷克希望成為歐洲半導體產業鏈的橋梁；在台灣協助下，捷克已有2家半導體研究中心，雙方也持續推動產業交流，期許台捷在晶片設計、化學品生產及半導體製造設備等領域深化合作。

黃鴻章受訪時表示，捷克位於中歐交通與產業樞紐，營運成本確實為德國的一半，且社會治安良好，具備民主制度與對台友好等條件，隨著歐洲對高科技及半導體產業的需求增加，捷克可望吸引更多台商評估投資。

根據捷克投資局報告，1995年至2025年台灣企業在捷克宣布的投資項目，規劃投資額累計達216億捷克克朗。黃鴻章表示，目前捷克登記有案的台商約42家，投資金額與營收排名前3大的資通訊科技（ICT）企業包括富士康、緯創及英業達；隨著台積電在德國設廠推進，台廠近期投資項目聚焦半導體領域。

薩梅克舉例，台灣半導體資安解決方案公司振生半導體（Jmem Technology s.r.o.）已在捷克設立歐洲研發總部，計劃以捷克為起點拓展歐洲市場。

另一家台商愛豐通運專注半導體特用化學品與特殊氣體的運輸及物流服務，客戶涵蓋台積電等半導體大廠，以及BASF、Air Liquide等國際化學品原廠。愛豐通運捷克子公司i-TRANS Global規劃在捷克烏斯季州（Ústí nad Labem）設立特用化學品與氣體倉儲物流中心，將台灣累積的半導體化學品物流管理經驗複製到中歐。

i-TRANS Global總經理邱顯鈞表示，烏斯季州具有逾百年的化學產業發展歷史，當地基礎工業化學品與氣體供應鏈完整。這樣的基礎有利於人才招募與培育，長期也具備轉型為電子級化學品在地供應商的優勢。

邱顯鈞表示，i-TRANS Global進駐捷克後，除了服務鄰近德國薩克森邦的半導體聚落薩克森矽谷（Silicon Saxony），包括台積電在德勒斯登的合資新廠歐洲半導體製造公司（ESMC），也希望放眼整個歐洲半導體產業的商機。

黃鴻章表示，「捷克相當適合作為台商進軍歐洲的立足點」，台商中小企業進軍歐洲，可採用「與捷克合資製造、品牌落地、全球銷售」模式，結合台灣技術資金與捷克在地通路，瞄準歐盟市場，看好綠能、儲能與V2G（電動車回售電力至電網）、智慧農業、智慧醫療等面向的商機。