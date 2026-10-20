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鴻海強攻日資料中心 展現決心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）與三菱電機的合作結盟，市場人士分析，不僅聚焦電動車組裝與車用零組件市場，更包含商機更大的人工智慧（AI）伺服器與基礎設施。雙方去年底已簽署合作備忘錄（MOU），將聯手提供全球客戶具備優異能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案，展現鴻海強攻日本主權AI與電動車雙營運主軸的決心。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，公司正與策略合作夥伴日本軟體銀行合作，規劃將夏普位於日本龜山市的液晶面板（LCD）舊廠改造成AI伺服器製造廠，以因應日本對主權AI的需求。

劉揚偉表示，對於主權AI而言，各國政府不僅希望資料與訓練模型皆在地化，同時「伺服器生產也必須在地化」，而鴻海已決定「在一年或更快的時間內」於龜山廠生產AI伺服器。他還提到，日本前十大車廠都是鴻海的潛在客戶。

鴻海與旗下的夏普不僅要進軍日本AI伺服器市場，今年中也加入日本「國產AI」研發專案。此一專案是由軟銀設立的新公司「日本AI基礎模型開發」所推動，預期將吸引40家企業投資加入，包括NEC、本田與索尼等大咖，目標在2027年研發出日本最大規模的AI模型，做為衡量AI性能的指標「參數」（parameter）方面，目標達到「1兆」規模等級。

鴻海 伺服器 劉揚偉

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