鴻海攜手三菱電機在日孵小金雞衝刺IPO 營收目標2,000億元

鴻海（2317）集團又要再孵育小金雞進軍資本市場，鴻海電動車策略長關潤昨（19）日表示，積極推動與日商三菱電機共同經營的車用零組件子公司三菱電機移動獨立上市（IPO），三菱電機移動也會積極推展業務，目標2030財年度營收達1兆日圓（逾新台幣2,000億元）。

鴻海上周五（16日）宣布攜手三菱電機攻電動車與自駕車，鴻海將出資1,150億日圓（約新台幣240億元）取得三菱電機移動五成股權，與三菱電機一起經營三菱電機移動。鴻海與三菱電機昨天在日本舉行記者會，說明雙方合作細節，關潤出席，並釋出對三菱電機移動的後續規劃與目標。

相關交易仍須取得主管機關核准，預計2027年10月1日完成。根據協議，雙方將深化電動車軟體與自動駕駛領域合作。

三菱電機移動社長田中和德表示：「我們希望盡早達成年營收1兆日圓的目標。」該公司預估，截至2027年3月的會計年度，營收將達8,200億日圓，調整後營業利益率為9.3%。

關潤表示，如果合資事業順利，希望它能脫離母公司獨立，並推動IPO。

關潤表示，合資事業將結合鴻海的規模和速度，以及三菱電機的技術和製造能力，拓展全球電動車平台業務。三菱電機執行副總裁加賀邦彥表示，未來希望從日本出發，打造全球市場通用的電動車平台。

田中和德表示，雙方深信電動車代表汽車產業的未來，自動駕駛技術將成為未來電動車不可或缺的一環。關潤則說：「電動車很可能占汽車市場的80%。」

三菱電機移動擁有動力系統（Powertrain）、軟體及控制技術等領域的技術與研發實力，主要是生產馬達，以及用於控制馬達的逆變器；而鴻海則擁有市場拓展方面的速度與規模，雙方共同經營之後，將提供高品質、源自日本的電動車平台，進而促進次世代移動技術的普及與發展。

業界分析，該合資公司若達到年營收1兆日圓規模，也可能影響日本國內車用設備供應商的勢力版圖。對鴻海而言，這將是穩固日本市場電動車事業的立足點；對三菱電機而言，則可望補足開發資源，並加速海外布局。雙方整合後的營運體制將是今後的焦點。