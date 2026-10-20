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華碩衝刺AI領域 銀彈上膛

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）罕見啟動大規模海外募資，主要用來擴張AI相關業務，尤其是AI伺服器，華碩更是展現雄心壯志。法人看好，華碩完成20億美元（約新台幣649億元）海外聯貸，銀彈上膛後，後續衝刺AI業務將更如虎添翼。

即便全球PC業籠罩在記憶體、處理器缺貨陰霾，導致終端買氣不佳，華碩仍繳出前三季集團營收7,424.36億元，年增38.5%的佳績，AI業務是最大助力。

華碩對今年業績展望正向，公司於8月法說會指出，下半年AI伺服器、PC兩大業務可望同步成長，並上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％，強調對下半年及明年營運有信心。

華碩預計，未來一至二年伺服器成長會更龐大，目標PC、伺服器等業務同步成長，甚至超越整體產業表現。華碩已經看到伺服器強勁接單動能，且供貨不及，將規劃投入更多資源。

儘管相對AI伺服器代工廠商，華碩以品牌廠之姿，不需要大舉擴張製造基地，但伺服器購料成本龐大，加上晶片價格一路漲，華碩把伺服器生意做大之際，也必積極籌資購料，才能順利交貨。

華碩先前已公告，董事會通過將發行15億美元可轉債，同時以持有的研華（2395）股權發行10億美元可轉債。

華碩 伺服器 募資

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