神達旗下 神雲科技126億桃園建廠

經濟部投資台灣事務所昨（19）日通過，神達（3706）控股子公司神雲科技投資126.2億元，將於桃園楊梅興建新廠，同步建置企業級AI算力中心，以及於既有竹南廠、林口廠擴增產線。

這是神雲科技第二度申請「歡迎台商回台投資行動方案」擴大投資布局，也是近期首次通過企業建置AI算力中心投資案。

官員表示，神雲建置AI算力中心將位於楊梅廠區內，為該企業自用。審查時委員們關注AI算力中心供電問題，神雲科技回覆「供電已經在談了」。官員表示，站在投資台灣立場，樂見其成，惟後續用電問題，將由台電、能源署審查。

經濟部說，神雲科技以MiTAC Computing品牌服務全球市場，提供資料中心與企業級伺服器解決方案。近年從伺服器平台走向機櫃與AI叢集整合，並布局OCP開放運算架構、積極研發氣冷到液冷的散熱方案。

經濟部表示，神雲科技規劃於桃園市楊梅區興建新廠，並於既有竹南廠、林口廠擴增產線，總投資金額約126.2億元，將新增300名本國員工。

經濟部指出，此次神雲科技投資將全面導入智慧物聯網（AIoT）、智能倉儲與物流、伺服器自動組裝及AI電腦視覺設備，大幅升級產線彈性與製造精度，並同步建置企業級AI算力中心，將支援巨量資料分析、智慧排程與數位孿生驗證，加速營運智慧化決策。