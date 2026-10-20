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馬斯克發文挺太陽能 元晶、聯合再生樂
特斯拉執行長馬斯克勾勒公司未來發展鎖定AI、機器人之際，也點名太陽能與大規模太空運輸具備極高經濟擴張潛力。
法人指出，太陽能未來發展與太空商機連結度最高，元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台灣太陽能廠都正積極開發太空應用太陽能產品，卡位商機。
據悉，目前國內各家太陽能大多以加速鈣鈦礦太陽能開發進度，並且朝向鈣鈦礦矽晶疊層技術製程技術進行研發，且預估在相同安裝面積下，總功率輸出提升約30%，未來商業化量產可期。
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