聽新聞
0:00 / 0:00

IFA 2027將擴大機器人展區

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

AI與機器人是2026年科技業重點發展前瞻科技，甫於9月落幕的2026年柏林國際消費電子展（IFA Berlin）已有不少廠商重點展示相關研發成果。IFA主辦單位IFA Management GmbH執行長Leif Lindner昨（19）日指出，今年機器人展區人氣強強滾，明年將擴大機器人展示空間，強化IFA在機器人產業的影響力。

Leif近期來台，並於昨天與台灣媒體交流。他指出，今年IFA現出三項值得關注的重要趨勢：AI正逐漸融入日常產品、機器人技術加速走向實際應用，以及互聯生活正進一步發展成整合程度更高的生態系統。

在今年IFA展會上，智慧廚房系統能依照個人需求做出回應，家用機器人可執行日益複雜的任務，而聯網技術則協助消費者更有效率地管理能源與資源；智慧家居的應用範圍也進一步從室內延伸至戶外，包括智慧灌溉、自主式機器人割草機，以及聯網戶外廚房等應用。

IFA 機器人 柏林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IFA執行長訪台 喊話台廠加入IFA 2027

寶佳攜手永彰 打造建築智慧化展示場域

OpenAI衝機器人 鴻海受惠

專利技術媒合會桃園登場 張善政盼串聯技術、產業與資金

相關新聞

華碩海外聯貸 打響第一砲

華碩擴大AI布局，首度進軍海外聯貸市場，由滙豐銀行協助新加坡全資子公司完成20億美元（約新台幣649億元）聯貸融資，募集金額較原訂規模倍增，為華碩全球業務擴張增添資金動能。

成熟製程市況熱 價量齊揚 世界、力積電等營運進補

研調機構Sigmaintell最新報告指出，AI基礎建設擴張，帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求升溫，本季全球成熟製程晶圓代工業產能利用率衝上91%高檔，伴隨物料成本提高與供需吃緊，明年首季8吋與12吋成熟製程晶圓代工價格將季增4%至8%。

成熟製程三強搶市 各擁利基

成熟製程晶圓代工市況向好，相關台廠各擁利基搶市，聯電以嵌入式高壓製程深耕OLED驅動晶片，力積電透過矽電容、晶圓堆疊切入AI先進封裝，世界先進則掌握高壓與電源管理技術，並延伸12吋布局，三家台廠各自使出渾身解數，爭取AI大商機。

馬斯克發文挺太陽能 元晶、聯合再生樂

特斯拉執行長馬斯克勾勒公司未來發展鎖定AI、機器人之際，也點名太陽能與大規模太空運輸具備極高經濟擴張潛力。

神達旗下 神雲科技126億桃園建廠

經濟部投資台灣事務所昨（19）日通過，神達控股子公司神雲科技投資126.2億元，將於桃園楊梅興建新廠，同步建置企業級AI算力中心，以及於既有竹南廠、林口廠擴增產線。

華碩衝刺AI領域 銀彈上膛

華碩罕見啟動大規模海外募資，主要用來擴張AI相關業務，尤其是AI伺服器，華碩更是展現雄心壯志。法人看好，華碩完成20億美元（約新台幣649億元）海外聯貸，銀彈上膛後，後續衝刺AI業務將更如虎添翼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。