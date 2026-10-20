IFA 2027將擴大機器人展區

AI與機器人是2026年科技業重點發展前瞻科技，甫於9月落幕的2026年柏林國際消費電子展（IFA Berlin）已有不少廠商重點展示相關研發成果。IFA主辦單位IFA Management GmbH執行長Leif Lindner昨（19）日指出，今年機器人展區人氣強強滾，明年將擴大機器人展示空間，強化IFA在機器人產業的影響力。

Leif近期來台，並於昨天與台灣媒體交流。他指出，今年IFA現出三項值得關注的重要趨勢：AI正逐漸融入日常產品、機器人技術加速走向實際應用，以及互聯生活正進一步發展成整合程度更高的生態系統。

在今年IFA展會上，智慧廚房系統能依照個人需求做出回應，家用機器人可執行日益複雜的任務，而聯網技術則協助消費者更有效率地管理能源與資源；智慧家居的應用範圍也進一步從室內延伸至戶外，包括智慧灌溉、自主式機器人割草機，以及聯網戶外廚房等應用。