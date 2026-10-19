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輝達台灣總部地上權案進補 台北市政府今年有望重回招商王

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
輝達北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地。聯合報系資料照
輝達北投士林科技園區（北士科）T17、T18預定地。聯合報系資料照

財政部19日公布最新促參統計，截至今年9月，交通部以10件、436億元拿下中央部會招商王，而台北市政府因為有輝達（NVIDIA）台灣總部地上權大案進補，讓簽約件數20件、413億元，不僅遙遙領先其他縣市，更睽違兩年，從高雄市手中拿回招商王。

今年1至9月中，中央部會招商王為交通部，完成10件廣義民參案件、簽約金額為436億元，其次為內政部2件、簽約53億元，退撫會則以1件、6億元排名第三。

在地方政府部分，台北市政府以20件、總簽約金額413億元遙遙領先其他縣市，第二名為高雄市政府4件、112億元，台南市政府為第三、簽約4件、簽約金額為45億元。

台北市政府今年將重回招商王，財政部促參司官員解釋，除了輝達台灣總部T17、T18地上權大案，還有台北市中山區長春段與台北市文山區木柵段等土地公辦都更案。在促參案件中，更有「台北市南港區主南3長照機構BOO案」16.49億元，這是由主營POS機硬體產品及SaaS平台服務/軟體管理工具的伍豐（8076）轉投資、持股37.59％設立佳華康健公司，規劃興建200房及400床的住宿型長照機構。

值得注意的是，在促參案件中，以台南市政府的「台南市東區商四商業設施促參案」44.75億元為金額最高。這是由台南市政府與台糖公司合作推動的重大公共建設案，已於今年3月底正式與好市多完成議約，將規劃興建約3,700坪的賣場，這也是台南市的第二家好市多。

輝達 台北市

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