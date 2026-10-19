快訊

台灣女遊客陳屍日本山梨縣飯店 27歲台女持刀被逮

柯文哲慘了？木可負責人李文娟「全部認罪」 承認侵占6234萬政治獻金

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達砸10億美元升級超智設施 千附精密卡位量子、半導體商機大啖紅利

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
精密零組件大廠千附精密憑藉在半導體高階製程零件及量子電腦超低溫真空腔體的關鍵技術利基，後市受惠動能備受市場矚目。圖／截自千附精密官網
精密零組件大廠千附精密憑藉在半導體高階製程零件及量子電腦超低溫真空腔體的關鍵技術利基，後市受惠動能備受市場矚目。圖／截自千附精密官網

輝達NVIDIA）砸10億美元升級超智設施，聚焦量子運算、能源安全及材料科學等尖端領域，精密零組件大廠千附精密（6829）憑藉在半導體高階製程零件及量子電腦超低溫真空腔體的關鍵技術利基，後市受惠動能備受市場矚目。

千附精密受惠於全球AI與半導體供應鏈擴大資本支出，營運繳出亮麗成績單。9月單月營收2.14億元、年增44.1%；累計前三季營收18.59億元、年增42.4%，不僅提前超越2025年全年的18.22億元，更創歷年同期新高。

千附精密表示，全球AI與半導體產業持續推升資本支出，帶動半導體與光電設備關鍵精密零組件拉貨動能維持高檔，成為營收創高的主要引擎。此外，美國國防客戶自第3季起恢復正常拉貨，現正加速趕工回補先前遞延訂單，增添營運柴火。

值得注意的是，在輝達大力押注的「量子運算」領域，千附精密早已搶先插旗並展現實績。繼今年第1季成功交付首套量子電腦超低溫真空腔體設備後，8月再完成第2套設備出貨並認列營收。

業界分析，量子電腦的核心零組件，對環境潔淨度、熱阻絕及精密密封要求極為嚴苛。千附精密深耕高潔淨度表面處理及高階真空腔體製造，隨著國際客戶持續優化新一代產品規格，未來一旦步入量產，千附精密可望迎來可觀的新興領域代工商機。

為因應後續半導體與新興科研設備的龐大需求，千附精密嘉義馬稠後新廠建置如期推進，預計今年底取得使照。新廠完工投產後，將大幅擴充半導體精密關鍵零組件產能，為下一世代先進製程零組件需求提前築好後盾。

展望後市，千附精密說，AI大浪潮持續席捲全球，國際晶圓巨擘與相關設備供應鏈的投資擴張趨勢明確，對精密設備與核心零組件的需求動能不墜。

法人看好，隨著嘉義新廠產能即將開出，搭配航太國防訂單回溫，以及量子電腦等前瞻應用持續發酵，對千附精密至2027年營運維持雙位數成長深具信心。

輝達 半導體 NVIDIA 量子電腦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

致茂、穎崴 衝測試設備

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

AI CPU接棒GPU？高盛點名四大半導體新機會

AI推升高階載板設備需求 志聖攜G2C+聯盟TPCA展新品

相關新聞

IFA執行長訪台 喊話台廠加入IFA 2027

2026年柏林國際消費電子展（IFA Berlin）於9月落幕，IFA Management GmbH執行長Leif Lindner 19日來台分享產業趨勢，呼籲更多台商參展IFA。他認為，中國公司確實為IFA帶來更多的創新產品，但他希望不只有陸企，而是可以說服更多來自美國、台灣、韓國、日本的公司也來參展，這樣才可以有更多元化的展會。

輝達砸10億美元升級超智設施 千附精密卡位量子、半導體商機大啖紅利

輝達（NVIDIA）砸10億美元升級超智設施，聚焦量子運算、能源安全及材料科學等尖端領域，精密零組件大廠千附精密（6829）憑藉在半導體高階製程零件及量子電腦超低溫真空腔體的關鍵技術利基，後市受惠動能備受市場矚目。

臻鼎攜手中央大學成立前瞻 PCB 人才培育講座 尖點台光電響應

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958） 今日宣布，攜手國立中央大學及台光電子材料、尖點科技、大量等產業夥伴，共同成立「前瞻 PCB 人才培育講座」，並於 10 月 19 日舉行聯合簽約典禮。

友達Micro LED顯示器 成為消費者選購車款的要素

友達（2409）董事長彭双浪透露，月前會見美國車商CEO，被告知「你們（顯示器供應商）很重要！ 」。才得知友達的Micro LED顯示器，已成為消費者指定搭載的內裝。

華碩 RTX Spark 筆電 在台首波預購熱銷告捷

AI超算力正式進入行動時代！華碩（2357）首款搭載輝達（NVIDIA） RTX Spark超級晶片的ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）強勢登場。兩款新品開放預購後反應熱烈，首波預購熱銷告捷，展現專業市場對強大算力、高隱私性的地端 AI 設備具有強勁需求。ASUS ProArt P14（H7407BA）/ASUS ProArt P16（H7607BA）建議售價169,999起/179,999起。

凱基銀深化AI轉型 打造逾460項AI應用工具 全行AI應用躍升組織生產力

凱基銀行加速推動AI轉型，總經理林素真率領高階主管參與微軟Copilot高階主管體驗營，透過資料分析、知識整合、業務洞察及決策支援等實戰情境，親身體驗生成式AI如何提升管理效能與決策品質，並進一步帶動全行AI文化與應用落地。凱基銀將AI視為驅動組織轉型與提升競爭力的重要引擎，透過由上而下的推動模式及由下而上的創新實踐，持續深化AI於營運管理、知識管理及人才培育等領域的應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。