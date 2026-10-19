輝達砸10億美元升級超智設施 千附精密卡位量子、半導體商機大啖紅利

輝達（NVIDIA）砸10億美元升級超智設施，聚焦量子運算、能源安全及材料科學等尖端領域，精密零組件大廠千附精密（6829）憑藉在半導體高階製程零件及量子電腦超低溫真空腔體的關鍵技術利基，後市受惠動能備受市場矚目。

千附精密受惠於全球AI與半導體供應鏈擴大資本支出，營運繳出亮麗成績單。9月單月營收2.14億元、年增44.1%；累計前三季營收18.59億元、年增42.4%，不僅提前超越2025年全年的18.22億元，更創歷年同期新高。

千附精密表示，全球AI與半導體產業持續推升資本支出，帶動半導體與光電設備關鍵精密零組件拉貨動能維持高檔，成為營收創高的主要引擎。此外，美國國防客戶自第3季起恢復正常拉貨，現正加速趕工回補先前遞延訂單，增添營運柴火。

值得注意的是，在輝達大力押注的「量子運算」領域，千附精密早已搶先插旗並展現實績。繼今年第1季成功交付首套量子電腦超低溫真空腔體設備後，8月再完成第2套設備出貨並認列營收。

業界分析，量子電腦的核心零組件，對環境潔淨度、熱阻絕及精密密封要求極為嚴苛。千附精密深耕高潔淨度表面處理及高階真空腔體製造，隨著國際客戶持續優化新一代產品規格，未來一旦步入量產，千附精密可望迎來可觀的新興領域代工商機。

為因應後續半導體與新興科研設備的龐大需求，千附精密嘉義馬稠後新廠建置如期推進，預計今年底取得使照。新廠完工投產後，將大幅擴充半導體精密關鍵零組件產能，為下一世代先進製程零組件需求提前築好後盾。

展望後市，千附精密說，AI大浪潮持續席捲全球，國際晶圓巨擘與相關設備供應鏈的投資擴張趨勢明確，對精密設備與核心零組件的需求動能不墜。

法人看好，隨著嘉義新廠產能即將開出，搭配航太國防訂單回溫，以及量子電腦等前瞻應用持續發酵，對千附精密至2027年營運維持雙位數成長深具信心。