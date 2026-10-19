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鴻海參與「海洋行者2.0」迷你帆船放流 以科技驅動海洋治理

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團參與「海洋行者2.0」迷你帆船放流。圖／鴻海提供
鴻海科技集團參與「海洋行者2.0」迷你帆船放流。圖／鴻海提供

全球最大的科技製造平台服務公司—鴻海（2317）19日以永續行動夥伴身分贊助參與「海洋行者2.0—迷你帆船放流暨海洋開放資料行動」，支持青年海洋教育、海洋觀測資料蒐集與跨域合作推廣，並與海洋委員會、國立臺灣海洋大學、基隆高中、臺北市萬芳高中國中部及國際教育組織Educational Passages等夥伴，共同見證兩艘由學生親手整備的迷你帆船，自臺灣北海岸外海正式啟航。

鴻海期盼透過企業資源挹注，結合既有「永續海洋計畫」與集團科技能力，進一步推動海洋數據蒐集、共享與跨域應用，讓企業海洋行動從棲地復育，逐步邁向以開放數據驅動的海洋治理。

「海洋行者2.0」由基隆高中及臺北市萬芳高中國中部學生分別組成團隊，參與船體命名、任務分工、配重、彩繪、設備測試及放流準備，並親自搭船前往距岸約20至30海里的黑潮支流影響海域進行放流。兩艘迷你帆船搭載GPS及相關海洋觀測設備，航行期間將蒐集船舶位置、海水溫度、海流及即時影像等資訊。透過後續航跡追蹤與資料共享，學生、教師、研究機構及社會大眾將能共同觀察帆船航行及海洋環境變化，讓課本中的洋流、氣象與海洋科學，轉化為可觀察、可追蹤及可分析的真實學習歷程。

作為本次行動的重要支持者，鴻海除提供活動推動所需資源外，也協助串聯企業永續、海洋科學教育與開放資料應用等面向，讓迷你帆船不只是一次海上放流實驗，更成為企業參與海洋教育與公民科學的具體實踐。透過贊助支持，學生得以從船體整備、任務設計到航跡追蹤完整參與，並在真實海洋情境中理解資料蒐集、環境觀測與科學分析的重要性。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示：「今天放流的雖然是兩艘迷你帆船，啟動的卻是一場跨越教育、科技與海洋治理的長期行動。鴻海很榮幸能以永續夥伴的角色，支持學生把海洋科學從課堂帶到真實海域，也讓企業資源成為推動海洋教育、資料開放與環境治理的助力。海洋保育不能只停留在單點復育，更需要長期、可追蹤、可驗證及可共享的科學資料。期待這兩艘帆船帶回的不只是航跡，更是能夠協助我們理解海洋、連結社會並支持決策的重要數據。」

洪榮聰進一步表示，鴻海已透過「永續海洋計畫」，逐步建立循環經濟、資源復育、棲地監測、海洋碳匯及環境教育五大行動主軸，並持續累積微塑膠監測、人工智慧生態辨識及藍碳研究等能力。此次活動亦是響應國際海洋數據行動聯盟Ocean Data Action Coalition (ODAC) 倡議，將結合既有成果與鴻海在AI科技的優勢，使分散的海洋資料轉化為可共同使用的知識，讓海洋保育從「執行一項專案」進一步走向「建構跨域共創平台」。

鴻海表示，此次以贊助及行動夥伴身分參與「海洋行者2.0」，不僅是支持一場迷你帆船放流活動，更希望以此作為海洋開放資料行動的新起點。未來將持續以企業資源、科技能力與永續治理經驗，結合「AI、海洋、數據、生物多樣性及碳管理」五項元素，讓每一次復育、監測與教育行動，都能轉化為可累積、可驗證及可共享的海洋知識，從「復育一片海域」逐步邁向「建立海洋數據共創平台」，為企業參與自然正向行動開創更多可能。

鴻海科技集團參與「海洋行者2.0」迷你帆船放流。圖／鴻海提供
鴻海科技集團參與「海洋行者2.0」迷你帆船放流。圖／鴻海提供

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