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ITS世界大會南韓登場 遠傳以5G智慧交通接軌全球

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2026年第32屆「智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」19日在韓國江陵奧林匹克公園正式登場，遠傳（4904）電信前進ITS，以5G智慧交通接軌全球，打造號誌聯網、智慧UPS、智慧杆、5G自駕巴士與雙生模擬、智慧候車亭，以及轉投資公司遠通電收的國道智慧收費等六大前瞻應用。

2026 ITS以「超越移動，連結世界」（Beyond Mobility, Connected World）為主題，描繪新世代智慧城市與智慧交通願景。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，台灣具備優異的AI與軟硬體整合能力，是發展智慧交通的重要優勢。遠傳整合5G、AI與數位雙生等技術，並透過交通設施共杆建置，提升城市空間與能源使用效率；進一步串接交通數位雙生平台，協助城市提升交通管理效率、疏導車流並減少壅塞衍生的碳排放。目前正積極協助各縣市導入相關智慧交通應用，期望透過科技讓交通治理更智慧、更安全、更永續，創造政府與民眾多贏。

遠傳強打「遠傳5G智慧交通解決方案」，涵蓋號誌聯網、智慧UPS、智慧杆、5G自駕巴士與雙生模擬、智慧候車亭，以及轉投資公司遠通電收的國道智慧收費等6大前瞻應用，和來自全球的智慧運輸管理機構、國際資通、汽車、電子等產業夥伴深化交流，攜手邁向淨零碳排與交通零死亡的「雙零願景（Dual-Zero Vision）」。

「遠傳5G智慧交通解決方案」聚焦「都會交通」與「城際交通」兩大場景應用。例如透過交通號誌聯網，並以智慧杆整合智慧照明、環境感測、AI影像辨識形成智慧樞紐，再串接智慧UPS備援電力，降低斷電風險、提升市區用路人安全。此外，遠傳也展示無人自駕巴士場景，結合3D數位雙生交通模擬無人巴士行駛情境與輔助服務，搭配智慧候車亭的即時候車資訊、智慧看板、無障礙服務與充電等多元功能，從道路基礎設施、交通管理到乘客服務，打造完整的智慧交通應用場景。

遠傳轉投資公司遠通電收，自2006年起投入國道電子收費（Electronic Toll Collection；ETC）系統建置與營運，至今已屆20年。截至2026年9月底，eTag客戶數已突破864萬戶，用戶滿意度達98%，ETC利用率持續維持100%，展現穩健營運成果。遠通電收也將ETC營運經驗輸出海外，包含近年協助泰國與印度建置該國首個高速公路多車道自由流電子收費系統，讓台灣智慧交通經驗走向國際，擴大海外布局。

2026 ITS大會由中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）代表組團前往韓國江陵，並於會場設置「台灣台北館」，參與廠商包括遠傳與國內電子、交通、資訊等產業夥伴，活動日期自10月19日（一）至23日（五）舉行，預計吸引80個國家、逾1,000家國際大廠參展，約2萬人共襄盛舉。

此外，2029年「ITS世界大會」將移師台北盛大登場，遠傳與ITS Taiwan、產業夥伴們參與國際盛會，不僅展現台灣智慧交通的技術與應用實力，也為2029年台北大會提前暖身、深化國際智慧運輸生態系鏈結。遠傳將持續以智慧城市整合應用方案，協助政府、產業加速轉型，共同實踐以人為本、低碳永續的宜居城市願景。

遠傳 5G 韓國

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