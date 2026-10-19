汎銓矽光子拓設備、授權商機 11月5日秀實機

半導體檢測分析廠汎銓（6830）矽光子布局正由分析服務延伸至設備銷售，預定11月5日對外實機展示自主開發的MSS HG平台。法人看好，公司將材料與失效分析經驗轉為設備，並朝OEM合作開發、專利授權等方向發展，有機會擴大既有服務以外的收入來源，後續量產端與品質驗證應用將是重要成長空間。

汎銓切入的核心是光損與漏光定位。矽光子晶片量出傳輸損耗後，工程師仍須找出異常發生的位置，才能追查設計、材料或製程原因。MSS HG鎖定1310、1550奈米波段，開發從晶片背面收光的技術，協助定位光子積體電路（PIC）元件、光耦合及封裝過程中的異常區域，再銜接後續結構與材料分析。

目前MSS HG主要定位於研發、工程驗證及失效分析，可配合客戶調整溫度、雷射入射功率等條件，比較不同設計與結構。這類設備除了提供光學量測數據，也讓客戶在廠內建立初步失效判讀能力，縮短反覆送樣與除錯的時間。

設備商業化進度方面，汎銓已完成三台自主設備組裝，標準版於9月開放客戶驗證，預計年底啟動銷售。法人預估今年首批出貨2至3台，明年目標10台；標準版單台售價約6,000多萬元，搭配高階測試模組可提高至1億至3億元，設備毛利率預估逾50%，實際營收貢獻將隨出貨與驗收進度逐步展現。

國際大廠也正加速布局矽光子測試。日本愛德萬（Advantest）與美國FormFactor、東京威力科創（TEL）合作的TRITON平台，整合晶圓級光電測試、光學探測與自動化；愛德萬今年6月另宣布與OpenLight合作，開發光引擎等元件的大量生產測試方案。

汎銓由光損定位與失效分析切入矽光子設備市場，並規畫進一步推出供量產端與品質驗證使用的產品。除了研發實驗室的設備需求，後續能否進入客戶固定的製程監控與品質驗證流程，將是擴大應用的重要關鍵，也考驗設備的測試速度、量測重複性與自動化整合能力。

既有分析業務則持續支撐汎銓營運。AI專區第三期已於7月完成擴產並貢獻營收，公司計畫年底前啟動第四期擴產，海外營收占比預估年底接近40%。法人估第4季營收季增8.6%、年增39.2%，單季每股純益（EPS）約2.8元；2026年、2027年EPS分別為4.34元、15.28元，維持買進評等與750元目標價。