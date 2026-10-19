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耀穎光電落實CSR 捐助腎友關懷、力挺共融活動

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
耀穎光電落實CSR（企業社會責任）。圖／公司提供
耀穎光電落實CSR（企業社會責任）。圖／公司提供

耀穎（7772）光電落實企業社會責任（CSR），捐助桃園市腎友協會推動腎友家庭訪視關懷，並協助辦理2026年桃園市國際身心障礙者日系列活動，從家庭支持到社會參與，以實際行動投入在地公益，支持身心障礙朋友融入社會。

桃園市腎友協會於17日致贈感謝狀，肯定耀穎光電對腎友家庭及身心障礙者的支持。此次公益投入涵蓋捐助關懷服務與協助活動辦理，透過民間團體連結服務對象，將企業資源導入在地照顧工作，讓關懷延伸至腎友家庭。

桃園市今年以「用理解消除歧視，以支持落實平權」為主題，提前響應每年12月3日的國際身心障礙者日，透過運動、遊戲及交流，鼓勵身心障礙朋友走出戶外、展現活力，耀穎光電參與支持系列活動，也為推動平等共融增添企業力量。

桃園市長張善政17日出席「共融、友善、攜手向前走大會師」時表示，市府將持續結合身心障礙團體與民間資源，從就業、自立生活到社會參與提供支持，共同營造友善生活環境。

耀穎光電落實CSR（企業社會責任）。圖／公司提供
耀穎光電落實CSR（企業社會責任）。圖／公司提供

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耀穎 光電 活動 公益

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